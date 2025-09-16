La visita maldita de Christian a su amigo en Vallecas: lo hallaron bajo los escombros 48 horas después de la explosión

Los vecinos del vallecano barrio de San Diego aún se reponen del susto del sábado pasado. Hacia las 14.50 horas, una explosión en el bajo de la calle Manuel Maroto número 3 cogió por sorpresa a los vecinos del inmueble y a los clientes del bar peruano 'Mis Amores', que había abierto hacía 8 meses.

Este lunes, hacia las 18.20 y 48 horas después de la explosión, la cifra de muertos ha subido a dos después de que los perros de la Policía Nacional marcaran otra víctima que estaba entre los escombros.

Se trata de Christian J.O. un joven de origen peruano que había ido a visitar a su amigo Álex, que vivía en el bajo pegado al lugar de explosión.

El lunes por la mañana, una amiga de Álex contó que los compañeros de piso de Christian habían denunciado su desaparición y que no se encontraba ingresado en ningún hospital.

Por otro lado, los vecinos también están preocupados por Álex, que se encontraba con el último fallecido en el momento de la explosión. Él es uno de los heridos graves contabilizados.

#Explosión en un bar c/Manuel Maroto #PuenteVallecas.@SAMUR_PC y #SUMMA112 han atendido a 14 heridos, uno de ellos grave.



17 dotaciones de @BomberosMad están trabajando en el desescombro.@policiademadrid regula el tráfico en la zona. pic.twitter.com/jFH7ECWCU3 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 13, 2025

Desgraciadamente, Álex terminó con "un pulmón perforado", motivo por el que "se encuentra en coma e intubado en el hospital", pero, según les han informado los médicos, "parece que su evolución es favorable".

"Estamos todos pendientes de su recuperación. Es un buen chico y tiene muchísima ilusión con su vida en España. Estamos deseando verle recuperado", relata.

Además, durante la mañana del lunes, los vecinos también recordaban a Fabio, el primer fallecido en la deflagración.

"Es colombiano y tiene 52 años. Llevaba unos meses viviendo en el bajo del portal 3, al parecer, de okupa. Era una persona conflictiva, complicada y a veces hacía mucho ruido. Aun así, es una desgracia lo que le ha sucedido", relata una vecina que le conocía.

Fue la mujer de Fabio la que alertó a la Policía de que no daba con él y los bomberos iniciaron su búsqueda. Encontraron su cuerpo sin vida a más de un metro y medio bajo escombros y la arena del edificio.

Por otro lado, la hermana de Carmen, la propietaria del bar peruano 'Mis Amores', está gravemente afectada por el suceso y teme que no puedan trabajar por un tiempo.

Relata que abrieron hace "8 meses" y que en ese tiempo "han conseguido una clientela fiel" gracias a "su trabajo y su esfuerzo" y lamenta que muchos hayan pensado que la explosión se produjera "en la cocina de su negocio".

"Mi sobrina terminó con heridas por el cuerpo, pero la cocina de nuestro bar está intacta. Si la explosión hubiera sido en nuestro negocio, mi hermana y mi sobrina no estarían vivas", apunta. Ahora, afirman que les toca "recomponer su bar" para "volver a trabajar cuanto antes".

Acumulación de gases

Según las primeras hipótesis, la explosión se produjo en el bajo tras una acumulación de gases, pero un portavoz de la Policía Nacional informa de que todavía hay agentes trabajando sobre el terreno y todas las hipótesis están abiertas.

Durante la mañana del lunes, los trabajos de desescombro en la zona afectada continuaban mientras los vecinos contemplaban la fachada del edificio afectado.

En un vídeo facilitado por Emergencias Madrid, Javier Ramos, jefe de Guardia de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid contó que la actuación fue "complicada", ya que sacaron a "gente de entre los escombros" tras haber "realizado cortes de luz y de gas" para asegurar la zona.

Explicó que la unidad canina también "realizó labores de búsqueda" y apostilló diciendo que "el edificio ha sufrido bastantes daños".

Por su parte, durante la mañana del pasado domingo, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, trasladó sus condolencias a la familia de Fabio.

"Mis condolencias y apoyo a su familia, y el deseo de una pronta recuperación a los heridos", escribió el primer edil en su cuenta de X.

En su mensaje, también quiso reconocer el trabajo de los equipos de Emergencias, bomberos y policías tras esta explosión que los vecinos del barrio de San Diego aún tardarán algunos días en olvidar.