Rebelión vecinal en El Cañaveral por la construcción de un centro de acogida: "Ni hospital ni colegio y traen esto"

El cartel del anuncio de la construcción de un centro de acogida a personas sin hogar. Cedida

Descontento en El Cañaveral por la inminente construcción de un centro de acogida para 150 personas sin hogar. Los vecinos del barrio denuncian que llevan tiempo pidiendo "un hospital o un colegio" y afirman que en Vicálvaro ya hay infraestructuras para perfiles socialmente vulnerables.

Desde el Ayuntamiento de Madrid informan de que se trata de un centro que será gestionado por el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad y supondrá

Pero los vecinos de este barrio, que en otras ocasiones ya han expresado su enfado ante la falta de infraestructuras, no se han quedado callados ante la apertura de este centro de acogida.

Rosa María Maya, presidenta de la Asociación de Vecinos El Cañaveral Avanza, explica en conversación telefónica con Madrid Total que el barrio no tiene "ni centro de salud ni colegio", pero sí tendrá "un centro de acogida".

"Llevamos muchos años esperando infraestructuras urgentes para El Cañaveral. Los niños y jóvenes de El Cañaveral explica.

Bloques de viviendas en El Cañaveral, uno de los desarrollos del Sureste. Chema Moya EFE

Apunta a que los vecinos "son solidarios" pero detalla que en Vicálvaro "Se podría haber llevado a otra zona para priorizar en infraestructuras que realmente necesitamos".

Además, cuenta que el centro de acogida se ha proyectado en la calle Batalla de Salamina 21, "en un polígono industrial".

"Entendemos que un centro de estas características debe ser accesible a las personas que lo van a usar y no lo es en absoluto. relata.

Por otro lado, la presidenta de esta asociación vecinal apunta a que el diseño del edificio "es horrible", lo que acentuará aún más la "sensación de diferencia social".

Por todo ello, han solicitado una reunión con la Consejería de Asuntos Sociales para exponer sus quejas y sus demandas.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, y según datos aportados por el PSOE de Madrid Ciudad, en El Cañaveral hay un total de 5.700 niños

De todos ellos, sólo 88 han podido acceder a una plaza en el único colegio público que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid.

Desde la Consejería de Educación del organismo regional explicaron que esas 88 plazas corresponden únicamente al primer curso de Infantil y se irán incrementando conforme crezca el centro y se complete la construcción, hasta superar las 1.000 plazas previstas.

Una inversión de 8 millones

Según la información facilitada por el Ayuntamiento de Madrid, el centro de acogida ha costado 8 millones de euros y se pondrá en marcha ante "incremento rápido y significativo de un perfil concreto de sinhogarismo en la ciudad: el de personas con una trayectoria muy reciente en la calle que requieren de una intervención temprana para evitar un mayor deterioro".

El centro tendrá una superficie construida de 3.576 m² sobre una parcela de 14.737 m² y se organizará en torno a un eje central que albergará los espacios comunes.

A ambos lados se dispondrán 12 módulos habitacionales, de los cuales dos estarán adaptados para personas con movilidad reducida. En total, el centro tendrá una capacidad para alrededor de 150 personas.

Cada módulo de alojamiento tendrá taquillas, repisas con lámpara y enchufes, puertas con cerradura electrónica, aseo, duchas y zona común de estancia.

Los trabajos, que comenzarán en las próximas semanas, contemplan una primera fase hasta diciembre en la que se prevé construir tres módulos de alojamiento y las zonas comunes básicas y urbanizar parcialmente la parcela para garantizar un acceso funcional.

En la segunda fase, que previsiblemente se extenderá hasta la próxima primavera, se construirán el resto de módulos habitacionales y zonas comunes y se finalizará la urbanización del terreno.