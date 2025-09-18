El bonito nombre del hijo de Cristina Pedroche: de origen hebreo, significa "Dios es salvación" y es único en Madrid
La vallecana y su marido, Dabiz Muñoz, han elegido una opción cuanto menos particular y poco común para el nuevo integrante de su familia.
Cristina Pedroche se encuentra viviendo uno de los momentos más felices y a la vez movidos de su vida. La vallecana ha construido una familia junto a su pareja, el cocinero Dabiz Muñoz, y ambos han desarrollado en Madrid su camino a la par que han ido creciendo sus éxitos.
Aunque sin duda alguna, una de sus mayores victorias, tanto familiares como personales, llegó en pleno verano. Concretamente en el mes de julio, cuando fueron padres por segunda vez. Cristina dio a luz a su hijo, una buena nueva que había sido enormemente esperada por todo su entorno.
Pero también por la prensa del corazón, quienes aguardaron hasta las últimas horas para poder dar la noticia. Después, llegó el momento de conocer el nombre del pequeño, el cual como era de esperar, no ha dejado indiferente a nadie.
La pareja no ha decepcionado y se ha decantado por una opción cuanto menos extravagante. Se trata de Isai, un nombre muy poco escuchado en España y, sobre todo, en la Comunidad de Madrid. Y es que se podría considerar casi único en la capital de España.
Se trata de un nombre escogido con mucho mimo y con mucho detalle, ya que tiene un potente significado y procede de una cultura muy rica y con una gran historia detrás. Aunque hay varias teorías al respecto, casi todas concuerdan en que Isai es un nombre hebreo.
¿Qué significa el nombre de Isai?
Isai es el particular nombre del segundo hijo de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz. La presentadora es quien más se está ocupando de su pequeño durante estas primeras semanas, tal y como ella misma ha evidenciado a través de sus redes sociales.
La vallecana se encuentra en un momento de búsqueda personal después de atravesar una etapa tan intensa como es el embarazo, el parto y el postparto: "En estos días he vuelto a leer mi libro para reencontrarme con mi yo de hace 2 años. "No puedo decir que ahora no tenga miedos porque no sería verdad, pero me estoy enfrentando a la oscuridad que tiene a veces el posparto de otra manera muy distinta".
"Me gusta leer cómo me sentía para darme cuenta de que con la experiencia y con el tiempo todo mejora. Lo que antes pensaba que era muy difícil y que nunca lo podría superar, ahora lo veo como algo más 'sencillo'.
"Pero incluso cuando pensaba que todo era muy oscuro siempre encontré una luz. Porque siempre la hay. Reconozco que me encanta que me escribáis contándome que el libro os ha ayudado.
A mí leerlo ahora dos años después también lo ha hecho. Así que por si a alguien pudiera servirle de ayuda: recuerda, no estás solo. Date tiempo. Paciencia y amor. Mucho amor. (Y ese amor, por supuesto y casi más importante también contigo mismo)".
Ese amor es el que comparte ahora con Isai, su segundo hijo y para el que ha elegido un nombre muy particular. Este procede del nombre hebreo Yishay y tiene variantes más conocidas como Isaías o Jesé. E incluso algunos expertos lo relacionan en su procedencia con Yahveh.
Por eso, es inevitable que tenga connotaciones religiosas muy profundas y marcadas. De hecho, sin ir más lejos, su traducción es "Dios es salvación", aunque también hay otras que lo acercan a "regalo de Dios".
De los Isai se espera que sean personas muy sensibles y carismáticas, con capacidad para ser empáticos y para liderar. Además, es habitual que tengan fuertes relaciones con la música y con el arte.
Además, se trata de un nombre muy poco común, ya que solo hay 326 personas en España que lo tengan, y todos son hombres. Además, es un nombre moderno, ya que la media de edad de estas personas no llega a los 20 años. Las dos provincias más comunes son Burgos y Lleida, mientras que en Madrid solo el 0,01% de las personas lo tiene por lo que Isai Pedroche Muñoz será casi único.