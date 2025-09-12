Cazado en Vallecas un ladrón que robaba joyas a personas mayores: les dejaba inconscientes con el mataleón

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón que robaba a personas de edad mediante la técnica del “mataleón”.

Según informan desde la Jefatura Superior de Policía de Madrid, el ladrón seleccionaba a sus víctimas, especialmente vulnerables, para sustraerles joyas de oro principalmente, llegando a dejarles en estado de inconsciencia.

Al arrestado, que ha ingresado en prisión, se le imputan un total de tres hechos cometidos durante el pasado mes de agosto en el distrito madrileño de Puente de Vallecas.

La investigación se inició el pasado dos de septiembre, tras recibir varias denuncias de hechos ocurridos en el distrito madrileño de Puente de Vallecas de similar naturaleza, cometidos durante las mañanas, cuando salían a la calle para realizar distintas compras.

Los denunciantes manifestaban que cuando se encontraban en las inmediaciones de sus domicilios, eran sorprendidos por la espalda por un varón que les agarraba fuertemente por el cuello y les hacía perder el conocimiento.

Cuando despertaban, echaban en falta sus pertenencias, principalmente las joyas de oro que portaban.



Tras arduas gestiones de investigación, los agentes consiguieron identificar plenamente al autor de estos hechos.

Por ello, se estableció un dispositivo especial de vigilancia para su localización, que culminó el pasado día dos de septiembre con su detención como presunto responsable de tres delitos de robo con violencia e intimidación.

Tras su paso a disposición de la autoridad judicial, se decretó su inmediato ingreso en prisión.