Caos en las carreteras de Madrid en la 'vuelta al cole': M-30 y las entradas colapsadas con kilómetros de retenciones

Mañana complicada en las carreteras madrileñas de este miércoles 10 de septiembre después de que haya terminado la gratuidad de los autobuses de EMT y de BiciMad que el consistorio madrileño estableció para este lunes y este martes.

En concreto, varios tramos de la M-30 se encuentran colapsados, especialmente en los que se están realizando las obras del cubrimiento de la vía en Ventas.

En esta zona hay retenciones de más de 15 minutos, especialmente en los carriles que circulan en dirección norte de Madrid.

Este colapso ha hecho que las calles aledañas que conectan con la M-30, por ejemplo, avenida de América, la calle Costa Rica o la calle O'Donnell, también presenten una gran densidad de tráfico durante la mañana de este miércoles.

Por otro lado, según informan desde DGT, la entrada a Madrid desde la A-6 también presenta fuertes retenciones.

Un tráfico muy denso que se extiende desde la zona del intercambiador de Moncloa hasta Las Rozas.

También se ha registrado circulación muy intensa y fuertes retenciones en la entrada a Madrid en la A-1 a la altura de Manoteras.

Una situación de tráfico muy denso que se extiende hasta Las Tablas y San Sebastián de los Reyes.

Por otro lado, desde la DGT informan de que la situación también es complicada en la M-40, en la zona Villaverde, que conecta con la A-4 en la entrada a Madrid por un accidente que lleva toda la mañana causando fuertes retenciones.

Y fuera de Madrid, la A-42 en Parla también tiene una gran densidad de tráfico.

Por todo ello, desde DGT piden circular con especial precaución y paciencia para evitar posibles choques y accidentes que puedan complicar aún más la situación en las carreteras de Madrid.