La insólita historia de Juan (86), ginecólogo de Madrid, que trae al mundo a su bisnieto: "Me jubilaré cuando el Atleti..."

Juan Vidal es un hombre de 86 años que ha escrito la página más especial de su dilatada carrera como ginecólogo. Tras asistir en más de 10.000 partos desde el 16 de abril de 1964, ha traído al mundo a su bisnieto Leo.

"Me siento feliz, orgulloso. Era mi ilusión y me ha salido perfecto, ha sido un parto magnífico, de los mejores partos que he asistido en mi vida", asegura al programa Madrid Directo de Telemadrid.

61 años después del primer parto al que asistió, el ginecólogo reconoce la importancia de este nacimiento: "El más especial de todos, más especial que mis nietos y que mis hijos. Mi bisnieto es lo mejor que me ha pasado en la vida".

Este momento tan inolvidable se ha podido producir gracias al compromiso de su nieta Meriam. A pesar de vivir en Londres, la madre del bebé tenía claro que quería dar a luz con su abuelo en Madrid.

Meriam se ha mostrado muy orgullosa de su abuelo: "Estamos muy agradecidos porque al fin y al cabo hemos estado en las mejores manos y no podemos pedir más".

La madre también ha explicado cómo vivió un momento tan importante como el parto: "La verdad es que estoy muy tranquila. Salió todo muy bien".

El ginecólogo siente "una especie de adicción a traer niños al mundo". Lo que hace que a sus 86 años siga disfrutando de su profesión como el primer día.

Sin embargo, confiesa que mucha gente le pregunta por su jubilación. Y él siempre tiene la misma respuesta a esa cuestión.

"Siempre contesto con cierta tristeza. Hasta que el Atleti gane la Champions. Y se me saltan las lágrimas. Nos han quitado tres finales que hemos perdido", afirma Juan Vidal.

El Atlético de Madrid ha rozado el mayor título continental en tres ocasiones. La primera de ellas en 1974 ante el Bayern de Múnich, cuando Juan cumplía una década ejerciendo como ginecólogo.

Las dos siguientes son más recientes. En 2014 y 2016, ambas perdidas contra el Real Madrid. Será el destino del club rojiblanco en Europa el que decida cuando se jubila Juan Vidal.