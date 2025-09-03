El plan de Núcleo Nacional para atraer jóvenes a su asociación nazi: por 10€ al mes una sede de lujo con gimnasio incluido

Una sala para conferencias, otra para proyecciones, una estancia de reuniones, una biblioteca con retratos de Adolf Hitler, bar, tienda y, muy importante, gimnasio. En el vestíbulo principal, dos grandes N unidas por una cruz latina reciben a quienes llegan al local situado en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo.

Es la nueva sede de Núcleo Nacional, el grupo neonazi mayoritario actualmente en Madrid. Un lugar que nació por la "necesidad de tener un centro propio" en el que no les pongan "pegas" o les "criminalicen" por sus ideas, como expresó Enrique Lemus, uno de los líderes de la agrupación, en la inauguración que tuvo lugar el pasado mes de julio.

Exactamente, 530 metros cuadrados que conforman su primer centro propio en España, al que han llamado El Nido. Como lo describen en sus redes sociales, pretende ser un lugar de encuentro donde realizar actividades y eventos como conferencias y tertulias, entre otras.

Hasta ahora, su lugar de reunión había sido el Espacio Ardemans, en el distrito Salamanca. Un centro utilizado también por otras organizaciones de ideología similar, de extrema derecha, como Falange, Facta o Hacer Nación.

Asimismo, frecuentaban otros lugares, como un gimnasio ubicado en el barrio de Pueblo Nuevo, donde han grabado algunos de sus vídeos propagandísticos publicados en sus redes sociales, según informaciones de Newtral.

Desde Núcleo Nacional informamos de que @ElNidoNN ya es una realidad, y podemos decir con orgullo que al fin los nacionalistas tenemos la sede que todos nos merecíamos.



Toda información sobre los eventos, horarios, y actividades será publicada en sus redes oficiales. pic.twitter.com/mq9AiUZxqe — Núcleo Nacional (@NucleoNEsp) August 31, 2025

Ahora, con esta nueva sede, se han mudado al barrio de Las Tablas. Concretamente, al número 5 de la calle María Tubau. Una zona donde el precio medio del alquiler de locales ronda los 5.000 euros, según la plataforma Idealista. En este sentido, algunas informaciones apuntan que pagarían 3.000 euros al mes.

En el acto de presentación de esta sede -en la que también participaron Iván, uno de los portavoces del grupo, e Isabel Peralta, falangista condenada el pasado mes de abril por un delito de odio contra los inmigrantes marroquíes- hicieron hincapié en que son "autosuficientes" económicamente. Y es que, dicen, la apertura del local ha supuesto "mucho esfuerzo".

En su página web, además, aseguran no cobrar "ningún tipo de ayuda del estado". "Nuestra financiación viene del bolsillo de un pequeño grupo de camaradas que decidieron apostar por un proyecto común para salvar a España de la degeneración y su desaparición como pueblo", añaden.

De esta forma, los afiliados pagan una cuota al mes de 10 euros como mínimo (aunque se puede ampliar hasta 100 euros) por la que se benefician, además de ser partícipe de su "lucha", de hacer uso gratuito de las instalaciones como son la biblioteca y el gimnasio.

Y es que este último es uno de los espacios principales de este nuevo centro. Está focalizado en el boxeo y las artes marciales, pues el entrenamiento (y, en concreto, estas dos prácticas mencionadas) es una de sus bases ideológicas esenciales.

"Comprendemos los dos lados que forman al ser: su espíritu y su corporeidad física. El cuerpo y la vida material son importantes para nosotros, por eso rechazamos la idea de que la salud física y la belleza es subjetiva, por lo que fomentamos el deporte y la vida saludable de nuestra gente", afirman en su presentación.

Núcleo Nacional: sus valores

La asociación se formó legalmente en agosto de 2024, como está señalado en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior. Su domicilio se encuentra en un local de Valladolid. En concreto, en el número 10 de la calle Renedo.

Nació en medio de las protestas contra el gobierno de Pedro Sánchez en noviembre de 2023, tras la división de otra agrupación que cogió fuerza entre los años 2020 y 2022, manifestándose en contra de los centros de acogida de menores inmigrantes -y de la que era líder Peralta-, Bastión Frontal.

Ante la violencia desproporcionada de la policía, nosotros apoyaremos a Alcalá de Henares y a todo español que lo necesite.



Defenderemos siempre a las víctimas. pic.twitter.com/lHuvTpMw2B — Núcleo Nacional (@NucleoNEsp) July 4, 2025

Como sus 'herederos', el discurso de ultraderecha que siguen es similar: la "protección de la raza caucásica, el fomento de la cultura española y la preservación de los valores cristianos", como ejes principales de su pensamiento.

Utilizan las redes sociales para difundir estas ideas en vídeos y publicaciones. Por uno de ellos, de hecho, abrió una investigación la Guardia Civil el pasado mes de abril por un posible delito de odio.

Se trataba de una publicación en X (antes Twitter) de marzo en el que sus militantes -todos vestidos de negro y con el rostro tapado con pasamontañas, su tónica habitual- llamaban a luchar en las calles contra "la invasión extranjera".

También en mayo les prohibieron realizar, desde la Delegación del Gobierno en Madrid, una concentración convocada ese mes frente a un centro de acogida de menores inmigrantes en la capital.

Al respecto del mismo tema, se han pronunciado por las polémicas acontecidas con los centros de 'menas' de la Comunidad de Madrid, acrecentadas en las últimas semanas.

Y es que la agresión sexual a una joven presuntamente cometida por un interno del Centro de Primera Acogida de Hortaleza y la posterior paliza a dos menores por parte de encapuchados han desatado una fuerte bronca política. Sobre este último suceso es sobre el que escribían desde la asociación este martes en X: "No todos los HÉROES llevan capa, algunos van con CAPUCHA".