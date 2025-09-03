Detienen a una madre tras huir de Madrid con sus hijos y confiesa su dura realidad: "Los he descuidado, tengo depresión"

Un matrimonio del Puente de Vallecas intentó huir con sus seis hijos. Todo a raíz de que los servicios sociales retirasen la custodia a sus padres. Tras esto, fueron detenidos por un delito de desamparo y abandono de menores.

Los agentes se encontraron el hogar en un pésimo estado, con olor a tabaco y alimentos caducados. Mientras que los hijos de entre 4 y 15 años estaban hambrientos y sin ninguna higiene.

Natalia, la madre, ha reconocido en Telemadrid que "descuidaba" a sus hijos: "Siento que tengo una depresión y quiero salir adelante y que no se vuelva a repetir esto".

Asegura que su marido recibe una pensión de 500 euros y es el único ingreso económico de la familia. "Estoy pidiendo viviendas y ayudas", explica.

Natalia ha negado las acusaciones de maltrato a sus hijos: "Los quiero muchísimo, maltrato nunca en la vida. Les han hecho pruebas y han demostrado que eso es mentira, nunca les he pegado".

"El único delito que he cometido es el amor que les tengo", afirma la madre, que ayer pudo ver a los menores. Los niños fueron atendidos en el hospital.

La madre comenta que está "destrozada" y que la situación es "una pesadilla porque nunca me he separado de ellos", lamenta.

"Hemos trabajado con los servicios sociales municipales. Estos menores se encuentran en centros de protección de la Comunidad de Madrid desde el pasado 27 de agosto", asegura Ana Dávila, Consejera de Asuntos Sociales.

Los vecinos también eran conocedores del mal estado de los hijos. "Los niños estaban descuidados. Las niñas estaban por aquí descalzas por la calle y son pequeñas", asegura uno de ellos.

Una vecina, visiblemente afectada, ha expresado su malestar: "A mí me da mucha pena porque a esas niñas las cogen cualquiera por la noche, se las llevan y no se enteran. Les da igual. Yo creo que les da igual".