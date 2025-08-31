Un vecino de Gijón estalla y habla sin tapujos sobre el turismo y la 'madrileñofobia': "No puedo ni salir a la calle"

Aunque a algunos les duela decirlo, el verano se acaba. El mes de agosto ha entrado en su recta final y eso significa que a muchos se les acaban las vacaciones. Sin embargo, lo que no se acaban son los habituales debates sobre el perjuicio de los turistas. Y especialmente, el turista madrileño.

La ya conocida como 'madrileñofobia', esa animadversión hacia las personas llegadas desde la capital hasta zonas como Galicia, País Vasco, Asturias, Andalucía o Valencia se ha ido consolidando con el paso del tiempo. Y estos últimos veranos ha estallado por completo.

Durante estas semanas de calor, playa y chiringuitos, las redes sociales se han llenado de un debate que ha dejado enfrentamientos muy caldeados en una y otra trinchera. Por un lado, los que acusan a los madrileños de una prepotencia y superioridad desmedida.

Por otro, los que consideran que las personas propias del lugar reciben a los madrileños de malas maneras, con borderías y con faltas de respeto solo por venir desde la capital. Una guerra abierta que no parece estar cerca de cerrarse.

En esa línea se ha expresado un joven como Christian Estévez, quien desde Gijón hace uso de esa 'madrileñofobia' y critica duramente la llegada de estas personas a su tierra en cuanto empieza a hacer calor: "Y yo me pregunto, ¿no tenéis otro sitio para iros de vacaciones aparte de Asturias?".

Críticas a los madrileños en Asturias

Uno de los destinos preferidos de los madrileños cada verano es Asturias. Cudillero, Cangas de Onís, Llanes, Lastres, Luarca, Ribadesella y, como no, ciudades como Oviedo y Gijón son elegidos como los lugares perfectos para veranear por miles de personas llegadas desde la capital.

Su clima fresco, sus impresionantes playas y su tranquilidad suelen cautivar a aquellos que llegan desde un entorno alejado a 360 kilómetros de la playa más cercana y que se funde sobre un infierno de alquitrán con temperaturas de 40 grados.

Sin embargo, cada vez con más frecuencia, estas personas se encuentran con una hostilidad desmedida cuando llegan a algunos de estos rincones. A su vez, los oriundos de todas estas regiones aseguran que los madrileños llegan cargados de prepotencia y desprecio.

Esta 'madrileñofobia' se respira en el ambiente después de estallar por completo este verano. Y es que cada vez más personas rechazan de manera unilateral la llegada de turistas desde la capital. Un claro ejemplo de ellos es el joven Christian Estévez, cuya queja se ha hecho viral en redes sociales.

Este vecino de Gijón critica que los madrileños acudan a su tierra: "Bien que durante todo el año decís que en Asturias solo hay vacas y que está lloviendo todo el rato". Sin embargo, bajo su criterio, en cuanto el termómetro sube, a los de la capital les encanta cambiar el centro por el norte.

La llegada de turistas por oleadas ha provocado que durante la época estival, ciudades como Gijón se pongan imposibles: "En verano no puede salir uno a la calle tranquilo porque está a tope de gente. Está todo lleno de turistas".

E incide en que su tierra es criticada durante todo el año: "Luego decís que Asturias es una mierda, pero bien que venís. ¿En qué quedamos?". Un problema al que también pone solución: "Idos a Benidorm a tiraros en una playa y a poneros como gambas y no vengáis aquí".

Esta situación que denuncia y por la que se queja Christian ha puesto de acuerdo a muchas personas que como él, tiemblan cada vez que en "en Madrid empieza a hacer calor" porque "os venís todos aquí". Y remata su discurso con una frase lapidaria: "Sois muy listos".