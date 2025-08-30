El milagro de Clara y Candela de encontrar una habitación "enana" por 500€: el exilio de los estudiantes para venir a Madrid

La búsqueda de pisos a la entrada de un nuevo curso es uno de los procesos que más frustra a los jóvenes en Madrid. Muchos, como Clara (24), tienen que recurrir al alquiler de una habitación en una casa compartida, pese a tener su propio sueldo e ingresos.

"Buscar una habitación está muy bien cuando eres estudiante, pero ahora que trabajo pensaba que podría aspirar a algo más", comenta en conversación con Madrid Total. "No me apetece que la mitad de mi sueldo se vaya en una habitación", explica la joven.

Según datos publicados por la plataforma de alquiler Housing Anywhere, el precio medio de una habitación en Madrid es de 588 euros. Por otra parte, el sueldo medio de los jóvenes en España apenas alcanza los 1200 euros, según datos de Bankinter.

"Es frustrante porque también te das cuenta de que pierdes como persona la potestad de elegir dónde quieres vivir. No puedes elegir barrio, tamaño o los muebles que tenga, te conformas con lo que puedes".

Clara ya tiene una habitación alquilada en Getafe, pero ahora ha comenzado a trabajar en la capital, por lo que pensó que mudarse era una buena opción. "Yo intenté buscar una habitación para vivir más cerca del trabajo y para evitarme transportes de una hora cada día, pero veo con que no puedo aspirar a eso y que me tengo que quedar donde previamente vivía".

Finalmente, tuvo que abortar la misión debido a los precios "desorbitados" que se estaba encontrando en los portales de búsqueda de viviendas.

Madrid se encuentra entre las ciudades españolas donde más ha subido el precio del alquiler de habitaciones, un 6,4% respecto al año anterior. Solo la supera Valencia, con un aumento del 10,7%.

La cantidad de oferta no es un problema, pues el número de habitaciones disponibles en Madrid aumentó en un 22% durante el pasado 2024. El problema, como bien explica la joven, es que la calidad de estas no siempre es la mejor. "A veces duermes en una cama de 90 y parece que tienes el escritorio sobre ti".

Ahora, tras meses de búsqueda, ha dado con una habitación algo más barata fuera de Malasaña. Dormirá en una cama más pequeña y con vistas a un patio interior, pero la buena noticia para ella es que ahora pagará 'solo' unos 500 euros.

Malas condiciones

Recuerda también cuando intentó buscar un piso con uno de sus amigos y s e encontró "con uno que era una especie de estudio en el que la separación entre las habitaciones era una cortina. Entonces íbamos a vivir como si fuese la misma habitación".

Algo similar le ocurrió a Candela (23) que ha pasado ya por tres casas de alquiler distintas desde que se mudó a Madrid y para este inicio de curso necesitaba otra. "Hace cinco años pagaba 700 euros con todos los gastos incluidos por un apartamento para mí sola en Malasaña, es lo que terminé pagando este último curso por una habitación en un piso compartido con cuatro personas".

Para ella, el proceso de buscar un nuevo lugar donde vivir fue "tedioso" y, sobre todo, muy exigente. "Tuve que aplicar muchos filtros de precio, tamaño, incluso ventanas. De 1.000 habitaciones que había anunciadas solo tres me encajaban".

Además, tuvo que ser muy rápida a la hora de decidir si le gustaba o no, pues la demanda es tan alta que los anuncios desaparecen con mucha facilidad: "El mismo día que la habitación se subió a Idealista, pagué la reserva a las 2 horas", si no se habría quedado sin ella.

David, que busca poder independizarse Cedida

Imposible independizarse

David (24) llegó a plantearse abandonar el nido y buscar un piso para independizarse. No lo hizo con la urgencia del que necesita una casa para no quedarse en la calle, pero sí con la curiosidad de un joven que quiere saber qué expectativas de futuro le deparan.

La búsqueda de un nuevo hogar no llegó muy lejos, ni siquiera se pudo plantear como una posibilidad real, pues rápidamente se dio cuenta de que en casa como en ningún sitio, y más cuando los precios de los pisos no paran de subir.

En España, la edad media de emancipación se sitúa en los 30 años, según datos de Statista. Esta cifra se sitúa muy lejos de la media del resto de países de la Unión Europea, que está en los 26 años.

"Me gustaría poder tener un piso para mí solo, pero lo único que me podría llegar a permitir es una habitación en un piso compartido y con suerte incluso con amigos", comenta el joven. Ante eso, prefiere quedarse en casa de sus padres, con los que tiene buena relación, y "tener capacidad de ahorro para el futuro".

Este fue precisamente otro de los muros que alejaron a Clara de la idea de tomar finalmente la decisión de cambiarse de casa. Alquilar una habitación en un piso compartido implica compartir las zonas comunes, la mayoría de las veces con desconocidos.

"Podría irme a otra casa pagando más y encima arriesgarme a que la gente nueva con la que voy a vivir, o incluso mi casero, no sean las mejores para la convivencia", explica. "Me quedé con lo menos malo sabiendo que tengo buena relación con mis actuales compañeras".

Según datos del Consejo de la Juventud de España, la tasa de emancipación en nuestro país ha alcanzado el peor dato desde el año 2006, pues solo el 14,8% de la juventud vive fuera del hogar familiar.

"Tenía una previsión a medio plazo de poder independizarme, pero viendo que los precios no paran de subir puede que el momento se retrase más de lo que esperaba".