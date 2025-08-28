Agresión sexual en Parla: una mujer trans es detenida por ofrecer una felación a dos menores de edad

Una mujer de 40 años y de origen latinoamericano ha sido detenida en Parla por su presunta implicación en un caso de abuso sexual a un menor de edad. Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado miércoles 27 de agosto en la calle Río Ebro de la localidad.

Según confirmaron fuentes policiales, la mujer mantenía una fuerte discusión con su pareja en plena vía pública cuando dos adolescentes que pasaban por la zona intervinieron para intentar mediar en la pelea.

La discusión se produjo en medio de la calle y a altas horas de la madrugada, lo que llamó la atención de los menores, que se ofrecieron a ayudar para calmar la situación.

Tras la mediación, y como supuesto gesto de agradecimiento, la mujer realizó tocamientos a uno de los dos adolescentes que la habían defendido.

Posteriormente, le propuso practicarle una felación, según han confirmado fuentes policiales. El menor rechazó la proposición y, junto a su acompañante, denunció lo ocurrido.

La mujer, en libertad

Fuentes de la Policía señalaron que la arrestada fue puesta a disposición judicial. No obstante, la investigación continúa abierta para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades penales.

De acuerdo con la información publicada por El Mundo, la mujer ya está en libertad.

Este nuevo caso se produce en un contexto de creciente preocupación vecinal en Parla por los episodios de inseguridad registrados en las últimas semanas.

A finales de julio, la localidad fue escenario de varios robos con violencia que obligaron a reforzar la presencia policial en determinadas zonas.

Días después, se produjo una agresión entre jóvenes vinculados a bandas latinas que volvió a poner en alerta al municipio.

Vecinos y asociaciones locales han reclamado en las últimas semanas más efectivos de Policía Nacional y Policía Local para atajar la escalada de altercados y reforzar la seguridad ciudadana.