El verano de Juan Carlos alquilando su piscina por horas: “Gano dinero, pero el mantenimiento cuesta el doble”

Este es el primer verano que Juan Carlos deja entrar a desconocidos a su finca con piscina. No lo hace a cambio de nada, sino que la alquila a través de una plataforma online llamada Cocopool, que conecta a propietarios de piscinas con personas que quieren disfrutar de ese lujo durante unas horas.

Desde el mes de junio, su finca en Boadilla del Monte está publicada en la plataforma web por un precio medio de 29 euros la hora. "Sobre todo, vienen familias a pasar el día, aunque también hay grupos de amigos para celebrar cumpleaños y prebodas".

Han recibido "entre 15 y 20 reservas" desde que colgaron por primera vez el anuncio. "Ha funcionado y la verdad es que nos ha sorprendido mucho".

Tanto él como su mujer suelen permanecer en casa durante las visitas de sus huéspedes temporales, aunque eso no anula la privacidad. "Tenemos una finca de más de 3.000 metros cuadrados y una caseta de jardín con baño y todo lo que puedan necesitar".

Juan Carlos llegó a Cocopool a través de la publicidad y las redes sociales. "Lo vi y pensé que podía ser una buena opción para este verano". Principalmente, lo hizo como una manera de conseguir algo más de dinero durante los meses en los que puede usarse ese espacio.

No todo es recibir dinero de las reservas, pues los costes de mantenimiento son cada vez más y más altos. "Es cierto que este verano estamos pagando unos 2000 euros más en limpieza".

Aun así, las ganancias son las suficientes para cubrir los gastos. Juan Carlos no sabe estimar "una cantidad aproximada" de lo que han podido ganar en los últimos meses, aunque sabe que "cubre de sobra" los trabajos de cuidado. "El agua se ensucia a diario, eso es lo que más tenemos que cuidar. Además, hay que tener en cuenta que aquí el agua es muy cara y eso hace que nos cueste más", explica.

Vista del exterior de la casa

Desde que tomaron esta decisión, ni él ni su familia han llegado a tener la sensación de haber perdido su piscina. "Al final las reservas no son a diario y no duran todo el día así que seguimos haciendo uso de ella con normalidad".

Cuando llegan las visitas, Juan Carlos permanece en su casa llevando un día completamente normal. Pero esto no niega la privacidad y soledad de sus inquilinos: "No tienen que hacer uso de la casa principal, disponen de todo de lo que necesitan y nosotros no estamos allí con ellos".

De cara a la llegada del fin del verano y cuando el frío comience a amenazar, el propietario aún duda sobre si seguirá alquilando su jardín al público. Cocopool da la opción de hacerlo, pues tiene una pestaña en la que únicamente se ofertan zonas naturales, sin necesidad de piscina.

Así, pueden garantizar la continuidad del negocio durante el invierno. "Es muy probable que continuemos cuando acabe el verano, al final tenemos una barbacoa y el espacio se puede seguir utilizando", agrega.

Un Airbnb de piscinas

Cocopool conecta a propietarios de piscinas particulares con todas las personas que quieran acceder a ellas. Precisamente, la plataforma nació gracias a Gerard Xalabardé, su CEO y fundador, que, tras tener que mudarse de la casa de su infancia donde tenían una piscina, pensó "ojalá poder disfrutar de ella durante una tarde más".

A partir de ese momento, nació en él la necesidad de que cualquiera pudiera disfrutar de esos espacios privados. "Queremos democratizar las piscinas y otros lugares para el disfrute de todos".

Según sus estimaciones, un anfitrión puede llegar a ganar entre 4000 y 6000 euros al año gracias a las reservas. "Quien quiera subir un anuncio puede hacerlo él mismo desde la plataforma". Simplemente deben rellenar un formulario con un título, la descripción y normas para la piscina y una fotografía.

Juan Carlos explica que el precio es elegido por ellos mismos a la hora de crear el anuncio, aunque la compañía aconseja una estimación en función de sus características. "Ese dinero no nos llega íntegro, sino que la plataforma se lleva una comisión" Gracias a esto, Cocopool "contrata un seguro de responsabilidad" para todos sus anfitriones.