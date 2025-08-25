Parla vuelve a ser escenario de una pelea de bandas latinas: un menor de 14 años herido grave con una puñalada en el cuello

Un joven de 14 años de edad ha sido ingresado este domingo en el Hospital 12 de Octubre tras ser apuñalado en el cuello con un objeto punzante en la calle Laguna Villafranca de los Caballeros, en Parla.

El menor de edad ha resultado herido grave y, tras ser atendido en el lugar de los hechos por los sanitarios del Suma 112, fue trasladado, con pronóstico de gravedad, a la UVI del hospital madrileño.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación aunque, según ha adelantado este mismo domingo El Mundo, todo parece indicar que la pelea se produce en el contexto de las bandas juveniles.

El #SUMMA112 ha atendido a un menor herido por arma blanca.



📍 #Parla.



Ha sido estabilizado y trasladado en UVI móvil al hospital, donde ha ingresado con pronóstico grave.



Investiga @policia.



Foto de archivo. pic.twitter.com/Poj3uFXvca — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) August 24, 2025

Durante los últimos meses, Parla ha vivido un incremento de enfrentamientos entre jóvenes que integran bandas latinas, así como de agresiones por parte de migrantes que residen en zonas ocupadas de la ciudad.

El último hecho reseñable, en lo que respecta a bandas juveniles, ocurrió en mayo cuando se detuvo a 15 menores tras una pelea entre los Trinitarios y El 18.

Además, una oleada de violencia golpeó con fuerza a la localidad durante el mes de julio. En apenas unos días se registraron varias agresiones y ataques en plena vía pública que encendieron todas las alarmas.

Estos sucesos llevaron a reforzar la presencia policial y a que el Ayuntamiento reclamara más efectivos para garantizar la seguridad.

En aquella ocasión, las imágenes de los enfrentamientos se difundieron rápidamente por redes sociales y medios de comunicación, lo que disparó la preocupación vecinal. Los vecinos denunciaban la sensación de inseguridad en determinados barrios y advertían de que los episodios violentos estaban comenzando a ser recurrentes.

Las autoridades locales insistieron entonces en que Parla es un municipio diverso y solidario, en el que conviven más de un centenar de nacionalidades, y apelaron a la responsabilidad política y social para no estigmatizar a comunidades enteras por los delitos cometidos por unos pocos.