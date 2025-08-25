Las iglesias evangélicas 'conquistan' Madrid: 7 de cada 10 lugares de culto son suyos frente al 11% de las mezquitas

Las cifras del Directorio de lugares de culto del Observatorio del pluralismo religioso en España trazan un mapa claro: la Comunidad de Madrid concentra 1.167 recintos destinados al culto. El material sirve como base cuantitativa para analizar presencia y distribución confesional en la región.

En todo el país, el Directorio registra 8.140 lugares de culto repartidos entre 17 confesiones y presentes en 1.434 municipios. Esa fotografía permite comparar territorios y comprobar que la pluralidad religiosa mantiene presencia tanto en grandes ciudades como en municipios medianos del área metropolitana.

Por comunidades autónomas, el ránking lo encabezan Cataluña (1.625) y Andalucía (1.298); la Comunidad de Madrid aparece en tercer lugar con sus 1.167 recintos, seguida por la Comunidad Valenciana (933) y Canarias (426). Estas cifras ayudan a situar a Madrid en el contexto estatal del pluralismo religioso.

En la Comunidad de Madrid la etiqueta más numerosa es la de evangélicos, con 817 lugares de culto, según el Directorio, lo que ronda el 70% respecto al total. A distancia aparecen musulmanes (138) que se quedan cerca del 11% del total, ortodoxos (47) y testigos de Jehová (45). Ese predominio evangélico es el dato más visible al desagregar por confesión.

En la desagregación completa de la Comunidad de Madrid en el Directorio le siguen: adventistas con 25; budistas con 23; Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días con 14; judíos con 10; otras religiones con 10; comunión anglicana con 8; baha'is con 8; gnósticos con 5; otras confesiones cristianas con 5; hinduistas con 5; cienciología con 3; sijs con 3 y ciencia cristiana con 1.

La capital domina

En el municipio de Madrid (capital) el Directorio recoge 594 lugares de culto. Su distribución por confesiones, según las fichas del Observatorio, muestra 445 recintos evangélicos, 45 musulmanes, 20 budistas, 17 testigos de Jehová y 16 ortodoxos, entre otros recintos de menor tamaño o singularidad.

Los municipios con más lugares de culto en la región son, por orden, Madrid (594), Fuenlabrada (44), Alcalá de Henares (43), Móstoles (38) y Parla (35). Completan la lista con más lugares de culto Torrejón de Ardoz (34), Leganés (24), Getafe (22), Arganda del Rey (19) y Coslada (18), según el conteo municipal del Directorio.

Comparando con 2011 surge un cambio notable: aquel año la Comunidad de Madrid registraba 729 lugares de culto; ahora son 1.167, un aumento absoluto de 438 locales y un crecimiento aproximado del 60,1 %. En la capital hubo un avance de 390 a 594 locales (+204; +52,3 %). Torrejón pasó de 30 a 34; Alcalá, de 26 a 43; Fuenlabrada, de 25 a 44.

Cuando se explica quiénes son los evangélicos conviene precisar que se trata de un paraguas amplio: incluye iglesias pentecostales y neopentecostales, asambleas y comunidades protestantes históricas, congregaciones bautistas e iglesias independientes, así como numerosas comunidades vinculadas a inmigración latinoamericana y africana. Es una descripción de uso habitual del término, no una desagregación formal.

Entre las hipótesis sobre la concentración elevada de locales en municipios como Fuenlabrada, Alcalá de Henares y Móstoles destaca la composición demográfica y la inmigración, la existencia de redes comunitarias activas, costes y disponibilidad de locales, dinámicas históricas locales o la normativa municipal sobre usos y licencias.

El Observatorio recuerda que sus datos provienen del Registro de Entidades Religiosas, de investigaciones de la Fundación Pluralismo y Convivencia y de aportaciones de las propias comunidades religiosas, y que la publicación en el Directorio no confiere efectos jurídicos sobre la personalidad de las entidades.