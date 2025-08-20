Yoli, la mujer con Síndrome de Diógenes que provocó un incendio en Vallecas: “Estaba fumándome un cigarro y..."

Los vecinos de la calle Lago San Martín vivieron una noche complicada este lunes. Un incendio en el bloque provocó el desalojo a varios de ellos. Cinco personas fueron atendidas por los sanitarios tras inhalar humo.

Los bomberos controlaron rápidamente un fuego que se originó en la segunda planta. Concretamente en el piso de Yoli, una mujer con Síndrome de Diógenes y que fue la causante del incendio mientras fumaba.

"Estaba fumándome un cigarro tumbada y empezó el sillón a arder por abajo. Me puse a apagar el fuego yo sola. Cogí las sábanas, con una colcha empapada", explica al programa Buenos Días de Telemadrid.

Esta mujer comenta que fue a usar los extintores, pero "no funcionaban ni nada. Yo intenté apagar todo".

Yoli explica que ha pasado "la noche fatal" y que "se me han quemado todos los papeles, todos los recuerdos de mi madre". Por lo que aún quiere volver a entrar para recoger "lo poco que haya quedado de mi madre".

Sin embargo, los vecinos denuncian que esta situación es insostenible y quieren que se marche. "Tenemos una vecina problemática y tarde o temprano veíamos que esto iba a pasar", relata Conchi en Telemadrid.

Esta vecina vive debajo de la vivienda de Yoli y asegura que es una persona conflictiva que “entra y sale de prisión constantemente” .

“Hoy lo que tengo es rabia e impotencia. Hasta que no ocurre una desgracia no viene nadie. Esta persona no está enferma, es drogadicta, y nos está destrozando la vida”, añade la vecina.

Los vecinos piden soluciones inmediatas y convocaron una junta extraordinaria horas después para tratar que medidas tomar.

“Mi llamamiento es que se la lleven de aquí, porque un día va a pasar una tragedia. No podemos más”, asegura Conchi.

Las viviendas contiguas a la de Yoli han quedado dañadas, con humedades, cristales rotos y cenizas. La Policía Nacional se desplazó al bloque pero no detuvo a la causante del incendio, a pesar de que se encaró con una agente.