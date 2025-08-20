Dos detenidos por provocar fuegos intencionados en Moraleja de Enmedio, Humanes y Arganda del Rey

Dos personas han sido detenidas por provocar incendios intencionados en varias localidades de Madrid. En concreto, han tenido lugar en los municipios de Moraleja de Enmedio, Humanes y Arganda del Rey.

Uno de ellos fue detenido por los agentes de la Guardia Civil al ser acusado como presunto autor de los dos fuegos no forestales en Moraleja de Enmedio y Humanes de Madrid.

Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado 12 de agosto, cuando varios testigos observaron a un varón con actitud sospechosa cerca de dos incendios, según informan fuentes de la Comandancia.

Al incendio de Moraleja de Enmedio acudió la patrulla uniformada de la Guardia Civil, que, tras comprobar la descripción aportada por uno de los testigos y tras intervenirle una garrafa de aceite y diversos objetos incendiarios, se le detuvo por un presunto delito de incendio.

Posteriormente, una vez realizadas las gestiones pertinentes en la investigación, se le imputó otro delito de incendio en la localidad de Humanes de Madrid ocurrido esa misma noche, decretándose su entrada en prisión por la autoridad judicial.

Un detenido en Arganda

La otra persona fue detenida por los agentes de la Policía Local de Arganda como presunto autor de los tres incendios sofocados este martes en el municipio. Conatos que tuvieron lugar en diferentes puntos de la ciudad como la Dehesa del Carrascal, el barrio de Parque Europa y La Perlita.

Agentes de Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y Agentes Forestales extremarán la vigilancia durante las próximas horas ante la posibilidad de que el detenido no haya actuado solo.

🫸 @PoliciaArganda ha detenido en la noche de hoy al presunto autor de los tres fuegos simultáneos sufridos esta tarde en Arganda.



P. Civil, agentes Forestales, Policía Local y Guardia Civil extremarán la vigilancia ante la posibilidad de que el detenido no haya actuado solo. — Arganda del Rey (@Arganda_Ayto) August 19, 2025

La detención se produjo en la noche de este martes, según ha informado el Ayuntamiento de Arganda en un comunicado. Al detenido se le acusa de ser el presunto autor de tres fuegos simultáneos sufridos esa tarde en el municipio madrileño.

"Si se confirma la autoría sobre él, tiene que caer todo el peso de la ley. No hay derecho", ha declarado el alcalde de Arganda, Alberto Escribano, a través de un mensaje en sus redes sociales.

Las autoridades policiales recuerdan que la colaboración ciudadana es fundamental para esclarecer este tipo de casos, por lo que se agradece cualquier pista que pudiera ayudar a la investigación.