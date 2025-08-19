Una pareja de madrileños alcanzados por un rayo mientras hacían una ruta por los Pirineos: la mujer muy grave

Un hombre y una mujer madrileños fueron alcanzados durante la tarde de este lunes por un rayo mientras hacían una excursión en los Pirineos franceses. La pareja se encontraba muy cerca de la frontera española.

Tras lo ocurrido, tuvieron que ser evacuados en helicóptero al hospital, en el caso de la mujer con un cuadro médico gravísimo ya que se temía por su vida.



La mujer fue alcanzada directamente por el rayo hacia las 15.00 locales cuando los dos estaban caminando por lo que se conoce como el ballon de la Gelà en el municipio de Aragnouet, limítrofe con el paso fronterizo de Bielsa, según explicó a EFE un portavoz del Pelotón de Gendarmería de Alta Montaña (PGHM) de Pierrefitte-Nestalas, que dirigió las operaciones.

Según la emisora canadiense ICI, fue una pastora que se encontraba en los alrededores la que dio la alerta al encontrar a la pareja.



El portavoz del PGHM indicó que tanto la mujer, nacida en 1964, como el hombre, nacido en 1958, fueron trasladados en helicóptero en un primer momento al hospital de Tarbes, pero, ante la gravedad de ella, fue a continuación evacuada de urgencia a Toulouse también en helicóptero.

Embarcaciones en el Atazar

Este no ha sido el único suceso que ha tenido lugar durante los últimos días debido a condiciones climáticas.

Una fuerte racha de viento provocó este domingo el vuelco de varias embarcaciones que estaban haciendo deporte en el embalse de El Atazar y tiró a todos sus ocupantes al agua de repente.

En total, 19 personas tuvieron que ser sacadas del agua y evacuadas, según ha informado 112 Comunidad de Madrid y Europa Press.

El día de fuerte calor que se vivió este domingo en toda la región hizo que muchos aficionados apostaran por ir al embalse de El Atazar y practicar un deporte de agua que los ayudara a llevar mejor las altas temperaturas.

La mayoría optó por coger un kayak y salir a navegar, pero de repente se sintió un viento fortísimo que hizo que los tripulantes no pudieran controlar la embarcación que acabó volcando y tirando al agua a todos los participantes.

Afortunadamente todos los que participan en estas actividades acuáticas que se organizan en El Atazar tienen que llevar su chaleco salvavidas y pudieron mantenerse sin problema en el agua hasta que llegó el dispositivo de rescate.