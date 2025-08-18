Un turista visita Madrid y no da crédito con lo que se encuentra: "El calor de aquí es insoportable porque ahoga"
La ola de calor está afectando a los turistas que quieren conocer la capital de España y que se encuentran con unas temperaturas extremadamente altas.
Más información: Llega a Madrid la 2ª ola de calor consecutiva con máximas de 40ºC: "Va a ser histórico, no hay precedentes de algo tan cálido"
Estamos viviendo la tercera ola de calor más extensa desde que hay registros. Este domingo se han dado más de 150 avisos por toda España y la Comunidad de Madrid no ha estado al margen.
Muchos puntos de la región han alcanzado los 40 grados. No obstante, este lunes hay una tregua que puede ser definitiva en la ola de calor. Un descenso ligero en las temperaturas que llega gracias a la entrada de una masa de aire frío por el Atlántico. A partir del martes se verá aún más reflejado en las temperaturas.
La ola de calor está afectando a muchos turistas que se encuentran visitando la capital de España. Telemadrid y EFE han recogido algunos testimonios de visitantes afectados por las altas temperaturas.
"El calor de aquí es insoportable porque ahoga", explica uno de ellos. "Estamos acá disfrutando de España, pero la verdad que demasiado ahogados y mucho calor", añade otro visitante.
Los turistas recuerdan la importancia del agua para sobrellevar los largos paseos visitando la ciudad: "Tenemos que hidratarnos, pero no se puede hacer mucho más. Sobre todo porque tenemos que hacer recorrido".
"Salimos a caminar y a conocer la ciudad, pero nos cuesta mucho porque nos deshidratamos, es importante llevar el agua", asegura otro viajero.
Este problema no solo afecta a los visitantes, sino a los residentes en la Comunidad de Madrid. Algunos de ellos han tenido que cambiar sus rutinas para hacer frente a esta ola de calor.
"Hay que aprovechar las primeras horas de la mañana porque si no después es imposible", desvela una deportista que corre todas las mañanas por la capital.
Las mascotas también requieren de unos paseos diarios, algo mucho más complicado con la ola de calor: "Tengo que sacar al perro, así que no tengo más remedio que salir prontito".
La ola de calor comenzó hace 16 días, siendo la tercera más larga de la historia (tras la del 2015 y 2022). Lo que ha provocado una sensación de hartazgo en la población. "Mentalmente ya estás agobiado de tantos días igual", zanja un madrileño.