Tiene un hijo con autismo y pierde su casa por un incendio en Madrid: "Cuando vuelva Elian verá que no existe nada"

Una víctima del incendio de Tres Cantos y su casa quemada en un fotomontaje. Telemadrid

España está siendo asolada por los incendios durante este verano. Aunque Galicia, Extremadura y Castilla y León están siendo las regiones más afectadas, la Comunidad de Madrid también ha sufrido un importante incendio en Tres Cantos.

Este incendio ha dejado un balance de 10 viviendas arrasadas por el fuego y un fallecido. Entre las viviendas se encuentra la de Carlos Mayorga, que tiene un hijo con autismo y una enfermedad ultrarrara.

Carlos vivía junto a su hijo Elian en la casa incendiada, aunque el pequeño de 13 años no se encontraba en la vivienda durante el momento.

El padre ha hablado en Telemadrid para explicar como sucedió todo: "Es como cuando ves un tsunami, en cosa de 2 segundos se levantó el fuego en mi casa", explica. "De estar un segundo con la manguera y al segundo no ver nada. Todo fuego y humo", añade.

Carlos confía en que se habilite "alguna casa prefabricada para que podamos volver a estar aquí", aunque no será sencillo para su hijo.

Elian tiene una enfermedad ultrarrara llamada síndrome de MEF2C, lo que le provoca un autismo. "Necesitará un tiempo de adaptación cuando vuelva aquí y vea que no existe nada de lo que tenía", explica su padre.

Carlos llevaba un año y medio construyendo la vivienda y curiosamente la terminó seis días antes del incendio, cuando aún no había podido asegurarla.

Por ello, el Ayuntamiento de Tres Cantos y los vecinos se están volcando con este caso: "Muchas gracias a todo el mundo que me estáis ayudando. Si no fuera por vosotros, esto no podría salir adelante".

Se ha habilitado un crowdfunding para ayudar a esta familia. Ya lleva más de 15.000 euros recaudados y en su Instagram @myorga_cm está el enlace al mismo junto al número de cuenta en el que se puede aportar un granito de arena: ES49 2100 8029 6701 0001 3727



Este incendio ha sido uno de los más graves en la Comunidad de Madrid durante los últimos años. Por lo que las autoridades competentes también se están volcando con los afectados.

Una de las propuestas del gobierno regional es reducir la tarifa del agua a los propietarios de las casas afectadas. Se les aplicará una tarifa social durante un año porque "van a necesitar mucha agua ahora para su recuperación", según explicó Díaz Ayuso.

También se va a establecer un sistema para participar en los trabajos de reparación de daños de las propias viviendas. Desde el IMIDRA se expondrán opciones alternativas para sustituir las arizónicas en las zonas afectadas por especies mucho más resistentes al fuego.