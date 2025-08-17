Radiografía de la madrileñofobia: Galicia y Valencia, los que más rechazan al turista "chulo" de la capital

Cada verano, los madrileños se convierten en protagonistas de desplazamientos masivos por toda España. Este fenómeno trae consigo tensiones y estereotipos sobre su comportamiento en destino. La madrileñofobia, palabra acuñada entre bromas y prejuicios, refleja un rechazo que va más allá del chascarrillo veraniego.

Según un estudio de IO Investigación para Zity by Mobilize, los tres adjetivos más empleados por los españoles para describir al turista madrileño son "chulo" (37,5%), "prepotente" (36,5%) y "sabelotodo" (29,2%),

Estos porcentajes sitúan a Madrid por encima de Cataluña (21,3%) y Andalucía (13,3%) como origen del turista peor valorado. Es decir, más de 3 de cada 10 españoles (32%) tienen una opinión negativa o algo negativa de los madrileños que veranean fuera de la capital.

Casi la mitad de los entrevistados (el 46,7%) reconoce la existencia de la madrileñofobia y un 45,8% ha presenciado actitudes hostiles hacia los turistas de Madrid.

Para el 69,2% de los encuestados, el comportamiento del turista madrileño alimenta ese rechazo, una opinión especialmente extendida en Galicia y la Comunidad Valenciana.

Frases que duelen

En la retórica popular, las expresiones más escuchadas son: "Ya están aquí los de Madrid" (70,7%), "esto en Madrid no pasa" (65,8%) y "no hay mejor agua que la de Madrid" (64,2%).

Estas coletillas, que funcionan como refranes de bienvenida con trasfondo irónico, son especialmente habituales en la Comunidad Valenciana (88,5%) y en Galicia (84,8%), donde la percepción negativa se intensifica.

Los núcleos del recelo

Cuando se desagrega por comunidades, precisamente los gallegos y los valencianos destacan como los focos más intensos de madrileñofobia. En Galicia, el 50,4% tiene una percepción negativa del comportamiento de los turistas madrileños y en la Comunidad Valenciana, el 47,5%.

Además, respectivamente, el 89,6% y el 84,9% cree que el comportamiento de estos turistas fomenta el rechazo. En Galicia, el 53,6% opina que los turistas con peor conducta vienen de Madrid, un porcentaje muy por encima del 35,3% que se registra a nivel nacional.

Paralelamente, en ambas comunidades la demanda de medidas educacionales para corregir actitudes madrileñas roza el 80%, frente al 61,1% nacional.

Estos datos muestran que la tensión estival trasciende la broma para convertirse en un conflicto de convivencia social.

Autopercepción y matices

Ahora bien, ¿cómo perciben los propios madrileños este fenómeno? Aunque la autocrítica está presente (un 25% de los españoles considera que los peores turistas son los de su propia comunidad), la mayoría de los madrileños no oculta su origen cuando viaja por España: un 58% nunca lo ha hecho, un 4,5% siempre, un 23% alguna vez y un 14,5% lo ha contemplado pero finalmente no lo llevó a cabo.

Eso sí, el 59,5% de los habitantes de la región se molesta cuando se habla del "turismo madrileño como si fuera una plaga". Este dato ilustra la tensión entre recibir burlas estivales y mantener el orgullo de ser de la capital.

Memes con consecuencias reales

En la era digital, los contenidos satíricos sobre madrileños proliferan en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok. Un 38,9% de los encuestados asegura haber visto madrileñofobia en redes alguna vez y un 12,2% con frecuencia, mientras que el 52,2% opina que este tipo de contenido puede fomentar un rechazo real al turista madrileño.

Curiosamente, 8 de cada 10 residentes fuera de Madrid (80,3%) afirma no haber tratado nunca de manera diferente a alguien por su procedencia.

Un viaje que genera fronteras

El Observatorio Turístico Regional Femav confirmó, según su informe de verano 2025, la gran predisposición de los madrileños a viajar: el 97,6% tenía previsto o considera probable realizar alguna escapada en los meses estivales.

El destino nacional sigue siendo el favorito —el 73% de los viajeros optan por viajar dentro de España—, especialmente a la Costa Mediterránea (28,2%), Andalucía (14,7%), Canarias (10,6%) y la Cornisa Cantábrica (9,8%).

Según la Encuesta de Turismo de Residentes (Familitur), los madrileños son, proporcionalmente, quienes más viajan en España: realizan 1.188 desplazamientos por cada 1.000 habitantes.

Así, no sorprende que sean objeto de especial atención y gasto, aportando cuantiosos ingresos a muchos destinos. Destaca, sin embargo, que Galicia y la Comunidad Valenciana —las regiones con mayor percepción de rechazo— no figuren entre sus destinos más frecuentes.