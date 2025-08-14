Caos en Chamartín en el inicio del puente de agosto: la circulación de trenes a Galicia, interrumpida por los incendios

Viajeros esperan en la estación de Chamartín en Madrid tras ser suspendido el servicio de AVE con Galicia. J.P. Gandul Efe

La estación de Chamartín ha vuelto a convertirse en el escenario del caos en el día que arranca el puente del 15 de agosto después de que se suspendiera la circulación de los trenes entre Madrid y Galicia por los incendios que sufre la provincia de Orense.

En las colas de atención al público se agolpaban cientos de usuarios que este miércoles tenían billete pero no pudieron coger su tren y se les unían desde primera hora los que tenían previsto viajar hoy hacia tierras gallegas y han visto que tampoco podían tomar el suyo.

Renfe ha comunicado a primera hora de la mañana que continúa interrumpida la circulación de trenes entre Galicia y Madrid debido a los incendios y ha indicado que "siguen realizándose tareas de reconocimiento de la infraestructura para reanudar el servicio ferroviario", según la última actualización, publicada a las 07.30 horas en redes sociales.

Sin embargo, no todos los viajeros parecen haber recibido estas instrucciones y muchos han acudido a la estación madrileña para ver qué pasaba con el arranque de sus vacaciones en un puente en el que se prevén 1,8 millones de desplazamientos por tren por toda España.

Algunos de los usuarios aseguran en redes sociales que el lío es "morrocotudo", con el intenso calor que se vive dentro de la estación y la falta de información puesto que no saben si van a poder viajar o no en las próximas horas.

Hay un lío morrocotudo en Chamartín, colapsada de gente que se ha quedado colgada sin tren por los incendios en Galicia. No les han dado alternativa, un montón de gente tirada en el suelo, y encima les han cerrado los wc...Óscar Puente, de vacaciones. pic.twitter.com/O44wXwjTYI — Ricardo Ferris León en las calles (@leonenlascalles) August 13, 2025

Este usuario asegura que el problema radica en la falta de alternativa y denuncia que incluso están cerrados los baños de Chamartín.

Por su parte, Renfe ha informado de que les ha ofrecido a todos los usuarios afectados cambiar sus billetes para otras fechas o anularlos sin coste alguno y que les devolvían el dinero por la situación que se vive en Galicia.

"No les han dado alternativa, un montón de gente tirada en el suelo, y encima les han cerrado los wc... Óscar Puente, de vacaciones", escribía en Twitter.

Otra usuaria que también ha atacado al ministro de Transportes, Óscar Puente, y lamentaba que se jactara de los incendios y que ahora tenían la situación que tenían en Chamartín.

El Ministro se jacta de los incendios pero es incapaz de gestionar sus consecuencias. Cientos de personas abandonadas sin información,pasando calor en la estación de Chamartín por trenes cancelados. #OscarPuenteDimision #SanchezDIMISION #incendio #adif @transportesgob pic.twitter.com/A1oYmXonei — Esther (@eaglog) August 13, 2025

"El Ministro se jacta de los incendios, pero es incapaz de gestionar sus consecuencias. Cientos de personas abandonadas sin información, pasando calor en la estación de Chamartín por trenes cancelados", denunciaba.

Por ahora no hay una previsión de cuándo se va a poder reanudar la circulación entre Madrid y Galicia porque depende de la evolución del incendio en Orense y de que todas las infraestructuras sean seguras para el paso de los trenes, por lo que puede que el caos en Chamartín siga creciendo a lo largo de la mañana.