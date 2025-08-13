Las 24 horas de infierno de los desalojados por el incendio de Tres Cantos: "Era incontrolable, teníamos el fuego a 50 metros"

La zona de Tres Cantos y las localidades colindantes se ha caracterizado durante la jornada de este martes por un intenso olor a quemado. Un signo fruto del desolador incendio que comenzó la tarde del lunes en el municipio madrileño y se extendió hasta alcanzar 1.500 hectáreas de terreno, que pasaron del verde al negro.

Pero no solo fueron zonas boscosas las afectadas. Tres urbanizaciones fueron evacuadas ante el acechante fuego: las de Soto de Viñuelas y Fuente El Fresno, en Tres Cantos, y Ciudad del Campo, en San Sebastián de los Reyes, donde también llegó el humo debido a los fuertes vientos de hasta 70 kilómetros por hora que propiciaron la extensión del fuego con mayor rapidez.

Y es que en esto último es en lo que coinciden todos los desalojados, niños, adultos e, incluso, perros. Todos ellos tuvieron que dormir -o intentarlo- la noche del lunes en las improvisadas camas que habilitaron los miembros de la Cruz Roja en dos polideportivos de la localidad tricantina.

"Había muchísimo viento. El incendio fue rapidísimo. Veíamos cómo se desplazaba de un sitio a otro. Era incontrolable", relata Ana, una de las 106 personas que pernoctaron en estos albergues improvisados (de los 188 adultos y 38 menores que se afiliaron), según los datos de la organización. Concretamente, en el Espacio Enrique Mas.

En este centro deportivo se encontraban los vecinos de Soto de Viñuelas, una de las urbanizaciones más afectadas, así como algunos pertenecientes a la Avenida de la Industria, evacuados por precaución debido a su cercanía con el tóxico humo.

El fuego está muy cerca de las casas de la urbanización de Soto de Viñuelas. E. E.

"Salimos mi marido y yo de casa porque pensábamos ir a la piscina y me llamó mi hija diciendo que volviéramos corriendo. En cuestión de 10 minutos pasamos de no ver nada a verlo, de repente, todo rojo", explica Mayte, vecina de Tres Cantos, que aunque no haya sido una de las evacuadas, ha bajado junto con otro grupo de tricantinos a ayudar en lo que se necesitase.

Frederic se encontraba solo en su casa de Soto de Viñuelas, cuando todo comenzó, hacia las ocho menos cuarto de la tarde. Unas dos horas después, aproximadamente, le evacuaron junto con el resto del vecindario. "Tengo tres coches. Con uno salí pitando, los otros dos los tuve que dejar allí porque el fuego ya estaba donde se encontraban aparcados. Cuando salí de casa, la parcela que tengo en frente ya se estaba quemando", explica.

El albergue para los desalojados en el centro deportivo Espacio Enrique Mas de Tres Cantos. I.G.

"Lo he tenido muy cerca, tanto que no me paré ni a coger un triste calzoncillo. Me decía mi mujer por llamada que cogiera cosas, pero si cogía algo me achicharraba. Tenía que salir corriendo de allí", agrega.

"Pasamos muchos nervios", afirma María del Mar. "Y después, la incertidumbre en la que vives de no saber cómo está tu casa". Ella y su marido decidieron pasar la noche en un hotel en lugar de quedarse en el improvisado albergue del polideportivo. Pero, como muchos otros que se resguardaron en viviendas de amigos y familiares, todos se juntaron esa mañana del martes en busca de información y noticias acerca de sus propiedades.

Los bomberos y las brigadas forestales de la Comunidad de Madrid, así como el UME continúan trabajando en el fuego de Tres Cantos en la tarde del martes. Rodrigo Mínguez

Algunos de los que se acercan estaban de vacaciones y volvieron corriendo en cuanto se enteraron de lo sucedido, como es el caso de Pilar. Y otros habían alquilado una casa en dicha zona para pasar el verano, como una pareja acompañada de su hijo pequeño, provenientes del País Vasco.

"Nosotros desde el primer momento cargamos el coche. Al lado de casa, de pronto, salió una llamarada y ahí nos dimos cuenta de que era bastante grave. Teníamos el fuego a 50 metros", señala Adrián. Su mujer, Carmen, sentada al lado, define la situación de mucho "agobio". "He dormido una hora", dice ella.

Viviendas afectadas

Hacia las doce del mediodía de este martes, desde el Ayuntamiento del municipio les avisaron que ya podían regresar a sus domicilios, con precaución y bajo la supervisión de la Policía Local.

Finalmente, se vieron afectadas cuatro viviendas en la urbanización Soto de Viñuelas, así como "diferentes daños en cerramientos, setos…", como ha declarado el consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo. Aun así, la mayor parte de la superficie quemada es pasto, matorral y parte de arbolado.

El incendio de Tres Cantos la noche de este lunes. Cedido

Por otra parte, el fuego se ha cobrado una víctima mortal: un hombre de 50 años que intentaba salvar a los caballos de una finca. A esta desgracia se le suman también los animales que han ardido irremediablemente. Según datos de la Comunidad, en dos explotaciones se han retirado los cuerpos de 150 cabezas de ovino de raza colmenareña autóctona y, en otra, se retirarán los cuerpos de 18 caballos que murieron por el fuego.

Tras la última reunión del comité asesor del Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA) en el Puesto de Mando Avanzado ubicado en el Recinto Ferial de Tres Cantos, celebrada a las cinco de la tarde del martes, la situación continúa evolucionando favorablemente. "El perímetro está estabilizado, aunque no está controlado". Y es que las rachas de viento prevén seguir hasta este miércoles por la tarde.

La Policía Judicial de Guardia Civil y el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) han iniciado la investigación de las causas del incendio. La tormenta seca y el fuerte viento son las principales hipótesis que barajan desde el Gobierno regional, como ha explicado el propio consejero.

En algunos de los vídeos que se han visto sobre cómo se desarrolló el fuego se aprecia un rayo que puede ser indicativo del origen de la primera chispa en una zona de pastos.

Sin embargo, los motivos que han convertido estas llamas en un caos total en Tres Cantos han sido las circunstancias climatológicas que se han vivido en la región en los últimos días con las altas temperaturas y el intenso viento que azotaba este lunes Madrid. Esto llevaba a las llamas a recorrer hasta seis kilómetros en solo 40 minutos.