La desgracia del hombre de 50 años muerto en el incendio de Tres Cantos: sólo quería salvar a los caballos

En Tres Cantos este martes no se habla de otra cosa. El incendio que comenzó la tarde del lunes a asolar el municipio madrileño es la principal preocupación de los tricantinos, que se encuentran en las calles y buscan información en los polideportivos que esta noche habilitaron para el desalojo de los afectados.

Irremediablemente en cada conversación surge la peor de las noticias que ha dejado este accidente: la víctima mortal que se cobraron las llamas que quemaron parte de Tres Cantos la noche del lunes.

Se trataba de un hombre de 50 años y de origen rumano, como señalan fuentes municipales. Fue rescatado de una finca de la zona de Soto de Viñuelas por un helicóptero de Emergencias con quemaduras en el 98% de su cuerpo.

Aunque en el momento de su traslado al Hospital La Paz, cerca de la medianoche, todavía se encontraba vivo -en estado muy grave-, esta mañana se ha certificado su fallecimiento.

Según apuntan algunos vecinos de la urbanización que se encuentra en dicha zona (una de las más afectadas), se trataba de un empleado de dichos terrenos usados como hípica. Al parecer, se encontraba en el lugar intentando salvar a los caballos de una muerte fatal a merced de las llamas.

El #IFTresCantos se encuentra perimetrado gracias al incansable trabajo de los equipos de extinción y maquinaria pesada durante esta noche y que actualmente cuenta con más de 30 recursos aéreos y terrestres activados.



Hoy continuamos en situación operativa 2 del INFOMA en un día… pic.twitter.com/5tfJEr5yL6 — Carlos Novillo Piris (@CarlosNovilloPi) August 12, 2025

Mayte, vecina de la localidad que asegura conocer al dueño y la parcela, explica que le han informado de que han fallecido "unos 27 caballos". La finca se encuentra totalmente calcinada.

Por otra parte, el consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, ha afirmado en declaraciones a los medios que su muerte está bajo investigación judicial. "También ya se ha desplegado el operativo de la Dirección General de Agricultura para dar respuesta a los animales que se han visto afectados por este incendio, la retirada de los cadáveres y todo el tratamiento que conlleva, también la atención de los ganaderos para su tramitación a través del seguro", ha añadido.

Incendio perimetrado

Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han transmitido sus condolencias por el fallecimiento del hombre en sus redes sociales.

Novillo, en relación con el incendio, ha afirmado que continúa en Situación Operativa 2 y sigue perimetrado. Aunque se encuentra en fase de control, dice, "aún no se puede dar por controlado", por las condiciones que se esperan durante la tarde, "incluso peores" que las de este lunes.

Lamento profundamente el fallecimiento del hombre gravemente herido en el #IFTresCantos.



Todo mi cariño para sus familiares y amigos en este momento tan doloroso.



Gracias a los equipos de emergencia que siguen trabajando sin descanso para proteger vidas y hogares. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 12, 2025

"Se anuncian tormentas secas con vientos muy fuertes que pueden reavivar parte de ese perímetro donde se está trabajando ahora mismo. Se siguen haciendo pasadas de maquinaria para poder hacer esos cortafuegos, ampliando esos cortafuegos y refrescando las zonas calientes".

Los vecinos de las urbanizaciones desalojadas (de Soto de Viñuelas y Fuente el Fresno, en Tres Cantos, y Ciudad del Campo, en San Sebastián de los Reyes) han empezado también a volver a sus respectivas casas.

Todo mi cariño para la familia del hombre fallecido en Tres Cantos a causa del fuego.



El @interiorgob ha declarado la Fase de Preemergencia en Situación Operativa 1 del Plan Estatal de Emergencias ante los numerosos incendios que están activos en nuestro país.



Mi reconocimiento… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 12, 2025

Como parte de los datos materiales, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid enumeran cuatro viviendas como "muy afectadas", aunque también "diferentes daños en cerramientos, setos…".

Por ahora, continúan todos los operativos desplegados para acabar con el incendio en la mayor brevedad posible.