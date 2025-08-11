Una lotera advierte desesperada de la ruina que tiene con el calor en Madrid: "No se acerca nadie, si apoyan el brazo y se queman"

"De dos de la tarde que empieza aquí a dar el sol, hasta las siete, no se acerca nadie. Si es que alguno viene, apoya el brazo y se quema". Así cuenta una lotera de la Puerta del Sol la dura realidad que vive en su negocio estos días en la capital.

Y es que además de dejar calles vacías, esta gran ola de calor que atraviesa la península desde hace casi diez días también está arruinando a quienes dependen de facturar vendiendo de cara al público.

Su quiosco, normalmente con colas de gente que compra décimos o echa la primitiva todas las mañanas, se ha convertido en un lugar desierto en las horas de más calor.

Los clientes no soportan el calor. Telemadrid

El metal de su mostrador quema, el calor es insoportable y la gente prefiere no salir. Las ventas han caído en picado. "Podría haber vendido como tres veces más", cuenta resignada.

Un problema que durante las últimas semanas se ha convertido en la tónica habitual de la mayoría de pequeños negocios de la capital. Bares y terrazas sin gente, tiendas que cierran antes y turistas que no aguantan el sol. La calle está vacía.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sitúa a Madrid dentro de las zonas más afectadas por esta ola de calor que comenzó el 3 de agosto.

El pasado domingo se registraron las temperaturas más altas, con máximas por encima de los 41 °C y noches que no han bajado de los 20 °C, lo que impide un descanso real.

Ola de calor 16:9

Aunque se espera que el calor empiece a remitir a mediados de esta semana, la Aemet advierte que el descenso no será inmediato.

Hasta entonces, se mantendrán las condiciones extremas, con riesgo de que en las próximas horas se desarrollen tormentas puntuales debido a la llegada de aire húmedo procedente del Atlántico.

Esta ola de calor es la segunda de un verano que ya es el más cálido en lo que va de siglo. Julio marcó récord histórico con una temperatura media de 23,7 °C en España, y Madrid no ha escapado a esa tendencia.

Las cifras de mortalidad vinculadas al calor son preocupantes: en todo el país se superan ya las 1.500 muertes atribuibles a las altas temperaturas, un 42 % más que el año pasado.

Mientras tanto, la vida en Madrid se adapta como puede. Las horas de actividad se concentran en las mañanas y las noches, y el resto del día, la ciudad baja el ritmo.