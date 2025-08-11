Detienen a una mujer por espiar a policías y guardias civiles y difundir sus datos en las redes para que los lincharan

Agentes de la Policía Nacional durante el registro en el domicilio de la detenida. Policía Nacional

Una mujer ha sido detenida en Madrid por amenazar a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De esta forma, publicaba de forma abierta sus datos y fotografías para incitar a que fueran agredidos o señalados.

Las pesquisas han acreditado que la arrestada realizaba grabaciones a agentes policiales en la vía pública a través de seguimientos y labores de vigilancia, según ha informado el cuerpo en un comunicado.

Con ese material elaboraba, posteriormente, vídeos con amenazas para incitar el hostigamiento contra ellos en los que mostraba armas blancas prohibidas para intimidar a los efectivos policiales, de quienes mostraba su uniforme, cara o localización concreta.

🚩Detenida una persona que señalaba y amenazaba a agentes de las #FFCCSE a través de #RRSS 📲



🔹Utilizaba sus perfiles para publicar fotografías e información, como domicilios de 👮👮‍♀️y mensajes amenazantes



🔹En el registro de su domicilio se han intervenido #armas prohibidas… pic.twitter.com/u26ggODN1S — Policía Nacional (@policia) August 11, 2025

En sus cuentas, además, hacía uso de simbología como el acrónimo ACAB (All Cops Are Bastards) y difundía vídeos en los que glorificaba la tenencia ilícita de armas, el tráfico de drogas y la falsificación documental. Así las cosas, los agentes de la Policía Nacional han procedido a su detención.

Además, tras ser identificada, localizada y arrestada, los efectivos policiales procedieron al registro de su domicilio.

En este se intervino documentación relacionada con las amenazas y datos personales de terceros, una pistola eléctrica, un spray de pimienta, una navaja automática, una navaja normal, un maletín con siete cuchillos de diferentes tamaños con afilador, un arma punzante de doble filo, una carabina de perdigones con mira telescópica, dos pistolas de aire comprimido y un pasamontañas negro.

Los investigadores tratan de determinar si parte de esos datos de agentes fueron obtenidos mediante accesos irregulares a sistemas protegidos. La operación continúa abierta con el objetivo de esclarecer la posible implicación de otras personas y desarticular de forma completa la red de perfiles implicados en la red de hostigamiento.