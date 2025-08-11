La batalla de Leganés contra las Galerucas, los escarabajos que devoran sus árboles: "Se meten hasta dentro de las casas"

Una Galeruca y un banco de leganés lleno de este insecto. Cedidas

Los vecinos de Leganés están hartos de encontrarse en todas partes con un pequeño insecto que, aunque es inofensivo, resulta bastante molesto y, para algunos, hasta repulsivo. Se trata de las Galerucas, unos pequeños escarabajos amarillos que se han 'instalado' en los olmos de la ciudad y se han extendido por este y otros municipios.

El consistorio leganense informa de que su proliferación se debe a la primavera tan lluviosa de este año y añaden que, desde el área de Medioambiente, están tratando los árboles 'invadidos' con un insecticida especial que se inyecta en el tronco.

Este insecto mide de 6 a 8 milímetros, es de color verde amarillento, hiberna desde octubre hasta marzo y reaparece en primavera.

Es en esta estación cuando se reproduce y se alimenta de las hojas de los olmos. No provoca la muerte de los árboles, pero sí los debilitan y facilitan la aparición de otras enfermedades.

Durante el verano, pueden darse hasta dos generaciones de Galeruca, lo que explica la necesidad de vigilancia constante en los meses cálidos.

Los vecinos están cansados de la presencia de este pequeño insecto. Una vecina del barrio de las Vírgenes cuenta que los bichos "se han comido todas las hojas de un árbol", que ha quedado destrozado.

"Están en todas partes. Las hemos visto también por los bancos y por el suelo. Tenemos que andar con mucho ojo de que no entren en las casas, donde también las hemos visto", apunta.

Los árboles y plantas a los que ataque el insecto terminan "destrozados": "Las hojas acaban carcomidas y llenas de puntitos y no queremos que las plantas de nuestras casas terminen así".

Estas fuentes relatan que han visto a los trabajadores del área de Medioambiente del Ayuntamiento de Leganés "podando y tratando los árboles con Galeruca". "Esperemos que el tratamiento dé resultado y desaparezcan".

En conversación telefónica con Madrid Total, Violeta Bonet, concejala de Medioambiente de Leganés, informa de que este insecto "ha proliferado en verano" pero añade que el consistorio lleva tratando los olmos del municipio "durante todo el año".

"Leganés tiene 65.000 árboles, por lo que es un trabajo que lleva tiempo. La Galeruca es inofensiva para personas y animales y estamos descargando las copas de los árboles para después pinchar un repelente en los árboles que tampoco es dañino para los vecinos", explica.

Este tratamiento para los árboles recibe el nombre de Endoterapia: "es una técnica consistente en inyectar en el sistema vascular del árbol un insecticida, los efectos no se aprecian con rapidez, pero es la más saludable para la población y el medio ambiente".

Violeta Bonet apunta a que "si los olmos de Leganés parecen enfermos", se debe a la "presencia de este insecto".

Por eso, y por suerte, el mayor trastorno que pueden causar las Galerucas a los vecinos de Leganés es "la molestia de encontrarlas dentro de casa o por la calle".