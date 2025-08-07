El plan de Galapagar para evitar okupas: un censo de las casas vacías y sistemas de blindaje obligatorios 'anti-usurpación'

Galapagar se blinda contra las okupaciones ilegales de viviendas. El municipio del noroeste de Madrid ha creado una oficina de atención al ciudadano centrada en evitar y prevenir usurpaciones e incluso han creado un censo de Viviendas Susceptibles de ser Okupadas.

Román Robles Valades, quinto teniente de alcalde y responsable del Área de Atención al Ciudadano de Galapagar, cuenta en conversación telefónica a Madrid Total que el municipio "no tiene un gran problema de okupación", por lo que la labor de la oficina es "preventiva".

"Tras ver lo que sucedió en Carabanchel o los intentos de okupación que hubo en Boadilla del Monte, pensamos que lo mejor era poner en marcha un plan de prevención. Las competencias en este tema no las tiene el Ayuntamiento, pero sí podemos acompañar y asesorar a nuestros vecinos a nivel jurídico", explica Román.

La oficina antiokupa es "una colaboración entre el Área de Atención al Ciudadano y el Área de Seguridad de Galapagar": "Al consistorio, y a los vecinos, no les cuesta dinero, porque se ha hecho con los medios que ya teníamos".

Si un vecino contacta con esta oficina tendrá "asistencia jurídica gratuita" relacionada "con problemas de okupación". "El Área de seguridad también participa en la asistencia con contactos y mediaciones en caso de una usurpación", cuenta el quinto teniente de alcalde de Galapagar.

Ahora, desde la oficina, y "en colaboración con Policía Local" están trabajando en elaborar "un censo de viviendas en riesgo de okupación".

"Se hace este censo para avisar a los propietarios de las viviendas en riesgo, que en muchas ocasiones son bancos, de que tomen las medidas adecuadas para evitar que los okupas usurpen las casas", apunta Román.

El responsable del Área de Atención al Ciudadano recuerda un caso concreto: "Tuvimos un caso de okupación en una casa que era de un banco. Los usurpadores estaban realquilando las habitaciones de la casa y los vecinos de las viviendas colindantes se sentían inseguros".

Para este caso, la oficina antiokupa en colaboración con la Policía "estuvo mediando" y lograron que los usurpadores "se marcharan".

"Ahora el banco propietario de esta vivienda ha tomado las medidas pertinentes para evitar que esta casa caiga de nuevo en manos de okupas", detalla.

Román explica que la oficina atiende sobre todo viviendas pertenecientes a "entidades bancarias": "En muchas ocasiones entran en un proceso judicial y están vacías, a veces, durante un año. Por eso, queremos que entiendan que deben tapiar puertas y ventanas o poner una alarma como medida preventiva".

En febrero de 2025 el Ayuntamiento lanzó la oficina antiokupa y en abril hicieron unas jornadas con los vecinos y profesionales que les explicaran qué se podía hacer en caso de tener cerca una usurpación.

"Ya hemos resuelto tres casos de okupación desde que se lanzó la oficina. En Galapagar no tenemos un problema en esta materia, pero lo que no queremos es llegar a tenerlo. Y para ello, la prevención es clave", relata.

Por otro lado, detalla que "tiene que pasar un tiempo" para que una vivienda se pueda incluir "en el censo de Viviendas Susceptibles de ser Okupadas": "Esperamos tener datos de eso a finales de año".

Desde el consistorio de Galapagar afirman que la clave para evitar una okupación es "complicar mucho el acceso". "Tapiar puertas y ventanas y buen sistema de alarma o de videovigilancia es también importante", explica Román.

"También hemos tenido casos de inquiokupación. El servicio jurídico gratuito del Ayuntamiento asesoró y acompaña a la persona afectada y al final, el vecino recuperó su vivienda", cuenta el responsable del Área de Atención al Ciudadano de Galapagar.

Por eso, Román Robles concluye diciendo que ante "un tema tan complejo" Galapagar va a trabajar en la "prevención" y siempre va a "acompañar a los vecinos" ante una situación de este tipo.