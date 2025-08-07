Una pasajera indignada explota por el nuevo caos ferroviario en la estación de Atocha en Madrid: "Es tercermundista"

La estación de Atocha en Madrid ha vuelto a vivir una mañana de caos ferroviario que ha dejado a cientos de pasajeros atrapados en plena ola de calor. Retrasos, enfados y muchas quejas se convirtieron en los protagonistas de este miércoles en la capital.

Así lo resumía una pasajera de los trenes afectados, quien visiblemente molesta, decía en Telemadrid con contundencia: "Esto es tercermundista".

Una reacción que no ha sido la única. Y es que ya son muchos los viajeros que no paran de demostrar su indignación por los problemas que se han repetido, una vez más, en los trenes que conectan Madrid con el sur de España.

Decenas de personas en la estación de trenes Puerta de Atocha-Almudena Grandes Europa Press

Una queja social que parece no dar con la solución a pesar de la reincidencia del mismo. Esta vez todo empezó en torno a las 8:30 de la mañana, cuando un tren de la compañía privada Ouigo sufrió una avería entre Sevilla y Guadajoz (Córdoba), provocando retrasos de unos 15 minutos mínimo en los trenes de Alta Velocidad (AVE).

Y es que aunque el tren averiado siguió en circulación, según confirmaba Renfe, lo hizo con una "limitación de velocidad". Unas consecuencias que se han sentido especialmente en Atocha, donde los andenes se llenaban y los paneles de información anunciaban retrasos sin parar.

A medida que pasaban los minutos, la indignación no paraba de crecer, provocando un malestar generalizado entre todos los pasajeros que se bajan angustiados de los trenes que tenían como destino final la capital.

Visiblemente enfadados, los viajeros aligeraban el paso para salir cuanto antes de la estación, pero, entre medias, muchos paraban para expresar sus quejas y pedir una solución real para este problema que parece no tener punto y final.

Imagen de un tren afectado en los últimos meses. Cedida

"De Sevilla a Córdoba hemos tardado dos horitas y pico", decía un hombre que acababa de salir del AVE a Telemadrid. Unas palabras que evidenciaban la ineficacia de este medio de transporte, ya que en un día normal ese trayecto se realiza en apenas 15 minutos.

Sin embargo, su frustración no es un hecho aislado. En la estación, se podían ver rostros de desesperación, personas corriendo a preguntar en los mostradores y usuarios que directamente decidían abandonar.

Un tren de alta velocidad. E.E. Sevilla

"Esto es una vergüenza, ha sido surrealista", confesaba otra viajera, que bajaba agobiada de uno de los trenes que llegaba con gran retraso a Madrid.

Además, la situación se complicaba aún más por el efecto arrastre de la avería registrada el día anterior, que dejó a más de 2.200 pasajeros atrapados durante horas. Nueve trenes —cinco de larga distancia y cuatro de media— se vieron afectados y no fue hasta las 5:00 de la madrugada cuando la situación empezó a solucionarse.

Según Renfe, la circulación de trenes AVE entre Majarabique y Sevilla Santa Justa quedó restablecida a la 1:00 de la madrugada del miércoles.

Ahora, mientras Adif y Renfe aseguran que se está trabajando para normalizar la situación, los usuarios reclaman más información, compensaciones y un servicio a la altura de los altos precios de los billetes.

Y es que como denuncia otra pasajera afectada a Madrid Total: "Nos tratan como si las personas no importásemos, cuando pagamos un dineral por llegar tarde o no llegar".