Un catalán de Barcelona visita Madrid por primera vez y no da crédito con lo que se encuentra: "Es muy raro de explicar"

En España siempre ha habido una histórica guerra entre las dos ciudades más importantes del país. ¿Cuál es mejor? ¿Madrid o Barcelona? Para los habitantes de la capital de España no hay color y eligen la urbe mayor del reino. Sin embargo, los barceloneses tienen claro cómo defender su feudo.

De lo que no hay duda es de que Madrid y Barcelona, Barcelona y Madrid, son dos ciudades increíbles, referencia absoluta en Europa. Una aporta la globalidad y el aperturismo, mientras que la otra es una de las cunas del turismo, aprovechando su cercanía al mar.

Sin embargo, lo que es difícil es encontrar a personas procedentes de estas ciudades que se declaren fan o admiradores de la otra. Y sobre todo, a catalanes que digan que Madrid es una ciudad que merece la pena y que nada tiene que envidiar a Barcelona.

Es por ello que en las últimas horas, la confesión de un barcelonés se ha hecho muy viral en redes sociales. Y es que no suele ser habitual que se produzcan este tipo de fenómenos. Este joven catalán usaba su cuenta de TikTok para hacer valoraciones de la ciudad de Madrid.

Y a su juicio, la capital de España salía muy bien parada en su comparación. Tanto es así que su valoración ha llamado mucho la atención. Muchas personas consultan este tipo de contenidos antes de hacer un viaje para tener referencias de lo que van a visitar. Y ahora muchos querrán pasar por Madrid.

¿Qué opinan los catalanes de Madrid?

El usuario de TikTok @mate_five se ha hecho viral en las últimas horas por hacer una valoración de la ciudad de Madrid que ha sido muy comentada. Cuando muchos de sus más de 70.000 seguidores esperaban que este ciudadano catalán criticara a la capital de España, se muestra sincero y se descubre ante una localidad que le ha ganado.

Este viajero no ha pasado mucho tiempo en Madrid. Sin embargo, le ha bastado para darse cuenta de las muchas maravillas que tiene la capital de España. "Acabo de estar tres días en Madrid y la verdad que mola mazo. Fuera de coñas, me ha molado mucho Madrid".

Se permite esa pequeña licencia de hacer un guiño a la ciudad rival con esa expresión que no sale de la boca de los madrileños. Pero lo hace para evidenciar el gusto que tiene por la capital del reino.

Entre las cosas que más destaca de Madrid es que se parece mucho a su Barcelona natal. Algo que quizás antes de pasar por Madrid no esperaba: "Qué pasa que yo soy de Barcelona y se me ha hecho una ciudad muy parecida".

"Iba por calles y decía ‘tío, yo esta calle la he visto en Barcelona’. Ha sido muy guapo, ha estado muy guapo y entiendo por qué la gente de Madrid está enamorada con Madrid". Una confesión desde lo más profundo que ha sorprendido a muchos de sus seguidores, quienes esperaban críticas hacia la otra gran ciudad de España.

En líneas generales, lo que más le gusta de Madrid, más allá de sus calles, sus barrios o todas sus maravillas, son las buenas sensaciones que le ha dejado: "Entiendo que es como que la ciudad transmite unas vibraciones, no sé, como que hay algo por el cielo de Madrid".

Tanto le ha sorprendido que por momentos no sabía ni exponerlo: "Es muy raro de explicar, pero como que se transmite mucho rollazo sabéis. Me ha molado, me ha molado mucho. Es una ciudad que la recomiendo mucho. Así que madrileños, estáis aprobados".

Un veredicto que ha dejado con la boca abierta a aquellas personas que habían acudido a ver este anhelado vídeo esperando algo de polémica, pero que se han encontrado con una reacción sincera que además ha concordado mucho con algunos de los comentarios que han llegado.

Personas que aseguran que siempre que vuelven a Madrid cada vez que pueden, que se sienten catalanes a más no poder, pero que admiran Madrid o incluso aquellos que han decidido mudarse desde la 'Ciudad Condal' a la capital de España buscando un nuevo futuro.