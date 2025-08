Un empresario rompe su silencio ante el peligro que corren las discotecas en Madrid: "Sin salir de casa, puedes ligar"

El mundo de las discotecas en la capital está pasando por uno de sus peores momentos, y uno de los empresarios más conocidos del sector ha decidido hablar claro sobre lo que está ocurriendo.

"Yo te diría que el 80% de los sitios de moda que hay en Madrid, ahora mismo están en riesgo de quiebra, tal cual", cuenta sin rodeos Íñigo Lorenzo.

El empresario, director comercial de The Club y socio fundador de Grace Madrid, es una voz referente en la noche madrileña y asegura que el problema no es solo que hay demasiados bares y discotecas, sino que la gente ya no sale tanto como antes.

Hay muchas discotecas en la ciudad. Istock

La forma en la que nos relacionamos ha cambiado mucho debido a internet. "Hay herramientas en internet en donde tú, sin salir de casa, ya puedes ligar".

En su intervención en el podcast Hablando en Plata, el empresario explica que con esta nueva moda "no te tienes que pelear con nadie más, no tienes que salir a cenar, no tienes que coger un taxi, no tienes que pagarte dos o tres copas, simplemente tienes tu casa, tienes a la persona con la que puedes incluso hablar tranquilamente y con una botellita de vino tienes un plan hecho".

Esto hace que muchos prefieran quedarse en casa y evitar el gasto y el esfuerzo que supone salir de noche. Y es que ya no solo hablando de diversión, también se trata de comodidad y ahorro.

Salir implica otros gastos como transporte, cenas o las copas de más que siempre acaban cayendo, algo que muchos evitan por todo lo alto debido al aumento de precios que se ha visto en la noche en los últimos tiempos.

La manera de salir ha cambiado. Istock

Asimismo, Íñigo asegura que abrir una discoteca o un bar hoy en día es más difícil y caro que nunca. "Para montar un local tienes que pagar unos alquileres muchísimo más altos, tienes que hacer un esfuerzo en poner una decoración, unas calidades tremendas, contratar un equipo de relaciones públicas que exige unos salarios bastante elevados y tu porcentaje de beneficio es mínimo, mínimo", señala basándose en su experiencia.

Y es que cuando los gastos suben y las ganancias bajan, nace una mezcla peligrosa que puede afectar a cualquier negocio.

Por si fuera poco, la situación es tan delicada que "en el momento en que falles un jueves, en que de repente no hayas conseguido elementos de empresa, cosas de esas, es que pierdes dinero, pierdes dinero y la gente no lo sabe".

Eso significa que un día malo puede arruinar a muchos locales, algo que pasa más a menudo de lo que realmente parece.