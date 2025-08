Un grupo de 400 vecinos se planta y explota por los cierres de El Retiro: "Hacen perder su dinero a miles de personas"

Hay una polémica que se ha avivado de manera frecuente este verano en Madrid. Con las diferentes olas de calor que se han producido en la capital de España, las autoridades han decretado el cierre de parques y jardines con mucha frecuencia.

Esta es una situación que ha generado un estado de total desconcierto entre muchos madrileños. Uno de los parques que más ha sufrido las consecuencias de estas decisiones ha sido el de El Retiro, seguramente el más famoso de todo Madrid.

Cuando los termómetros se disparan, las puertas de El Retiro se cierran a cal y canto. Algo que ha provocado que muchos vecinos no entiendan esta situación, ya que históricamente se ha considerado a estos parques como refugios climáticos.

Diferentes estudios aseguran que las zonas de abundante sombra pueden reducir hasta 10 grados la sensación térmica. Pero los vecinos sospechan que detrás de estas decisiones hay otro problema y es la falta de recursos destinados a mantener estas zonas de uso público.

Ante esta situación que buena parte de los madrileños consideran muy grave, ya se han tomado decisiones importantes desde algunos frentes. Una de ellas ha sido la queja formal de un grupo de vecinos de hasta 400 madrileños que piden explicaciones y medidas al respecto.

'No' al cierre del parque de El Retiro

Mientras el parque de El Retiro se ha consolidado en las últimas décadas en uno de los puntos más emblemáticos de Madrid, recientemente también se ha consagrado como un motivo de fricción entre autoridades y vecinos. Y todo por los cierres que se producen en épocas de calor.

Para intentar poner freno a este tipo de medidas, la Asociación Vecinal de Retiro Norte ha decidido registrar una propuesta ciudadana en la plataforma Decide Madrid. Su propósito es "acabar con un protocolo del Ayuntamiento de Madrid que mantiene cerrados los grandes parques cuando se registran temperaturas muy elevadas y más falta hacen para combatir el calor".

Así lo expresan a través de un comunicado que ya ha contado con un gran respaldo entre la ciudadanía y que está amparado por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Este grupo de personas denuncia que estos parques han sido cerrados 25 días solo en el primer semestre del año por un protocolo "que se ha quedado absolutamente desfasado".

La proposición ya ha superado los 400 apoyos. Y ahora, la asociación vecinal tiene un año para reunir el apoyo del 1% de las personas mayores de 16 años empadronadas en Madrid, es decir, 28.413 personas.

Esta asociación vecinal lamenta el hecho de que se hayan producido accidentes en el pasado no puede ser el motivo para que estos parques no abran, sino para que se pongan los medios para que no vuelvan a ocurrir: "Los accidentes del pasado no pueden ser la excusa para la inacción".

"Deben ser, por el contrario, un estímulo constante para dotar a los parques de los medios humanos capacitados y los medios materiales necesarios para garantizar un adecuado nivel de seguridad y disfrute". Y es que estos accidentes han dado mucho que hablar en los últimos años.

No obstante, la asociación se sensibiliza con estos casos: "La ciudadanía asume de forma responsable que incluso con una gestión óptima pueden producirse accidentes, pero los gobernantes no pueden escudarse en los mismos para no llevar a cabo una revisión y cambio de protocolos que no impida a la ciudadanía utilizar dichos espacios públicos de una forma habitual, continuada y responsable".

Los vecinos de El Retiro Norte denuncian que los cierres que se han producido, además de reducir los espacios considerados como refugios climáticos, son demasiado "prolongados y frecuentes" en la temporada de verano.

Y van más allá, ya que denuncian los graves perjuicios que generan: "Trastornos a la movilidad peatonal y ciclista al no poder atravesarlos, pérdida de miles de horas extra en desplazamiento de trabajadores, pérdida de actividad económica en las miles de personas que se dedican a la hostelería, el turismo o el deporte en los parques cerrados o sus inmediaciones".

"Pérdida de trabajo de funcionarios de los centros culturales y bibliotecas afectadas, pérdida de oferta cultural, deportiva y de ocio a toda la ciudadanía, deterioro de la imagen de la ciudad entre sus visitantes al no poder visitar los lugares mas emblemáticos y conocidos de la ciudad como son sus parques históricos".

"Y pérdida de ingresos en actividades temporales desarrolladas en los mismos como Feria del Libro, ciclos de teatro y espectáculos o exposiciones pero, sobre todo, privan a la ciudadanía de unos refugios extraordinarios ante altas temperaturas, lugares esenciales para preservar la salud y el bienestar en una gran ciudad como Madrid".