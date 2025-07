Una indigente de Barajas, sin filtros tras ser expulsada del aeropuerto: "Comemos de la basura y no me vienen a buscar"

"Estoy viviendo en el frío, con hambre y muchas cosas. Comemos de la basura y compartimos", dice sentada en el suelo una mujer sin hogar frente a la terminal del aeropuerto de Barajas.

A su alrededor, varias bolsas con ropa, mantas, carritos y algunos cartones. Y es que desde que el pasado jueves fue expulsada del aeropuerto, pasar las noches a la intemperie junto al resto de personas que están en su misma situación se ha vuelto un habitual.

Más de 400 personas sin hogar se refugiaban cada noche en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Dormían en bancos, pasillos o rincones poco transitados, buscando escapar del frío y la inseguridad de la calle. Sin embargo, el pasado jueves, Aena decidió expulsarlos y reforzar los controles de acceso.

Los indigentes han ocupado la zona exterior. Antena 3

Desde ese momento, solo se permite la entrada a quienes tienen tarjeta de embarque, dejando sin alternativa a quienes vivían allí.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Madrid anunció la apertura de un albergue temporal para acoger a esos indigentes. Pero la realidad es que muchos no han podido acceder. "Fuimos al albergue y no había plazas. No podemos entrar ni al albergue ni al aeropuerto", explican varios afectados.

Además, parece que la ayuda tiene fecha de caducidad. Según explican estos indigentes ante las cámaras de Espejo Público, el albergue solo estará disponible hasta el próximo 20 de octubre. "Después todos vendrán para acá", advierte una mujer, temiendo que la situación empeore aún más cuando cierren ese espacio.

Pero el problema no es solo la falta de techo. Las quejas sobre el trato recibido por parte del personal de seguridad del aeropuerto se repiten entre quienes han sido expulsados. "No nos dejan ni entrar a defecar, ni a orinar, ni a tomar agua. Nos tratan mal", cuenta un hombre con gesto de enfado.

Cocinan en las inmediaciones. Antena 3

Este indigente explica sin tapujos que la situación se ha complicado y que "los de seguridad no saben lo que son los derechos humanos. Van, te agarran, y te patean. Te dicen: ‘levántate".

Es por ello que, ante la falta de opciones, algunos ya han buscado refugio en otras partes del aeropuerto menos controladas. "Mucha gente se fue a la T1 y a la T2", señala una de las indigentes.

"Hay algunos allí, como ves, en la esquina de allá. Otros durmiendo en las llegadas y otros en los pasillos de allí", dice otro, mientras intenta mostrar su realidad ante esta situación.

Y es que tal y como explica la primera indigente, "la verdad es que no me dan el albergue, me dicen que me van a llevar y no me vienen a buscar", dice con indignación mientras espera una solución.

Mientras tanto, los días pasan y la situación no mejora. Sin acceso a un albergue, sin comida ni higiene básica, parece que lo único que van hacer es resistir. Y es que según destapan, nadie les da una respuesta clara.