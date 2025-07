Un jubilado con discapacidad en shock tras la brutal paliza en Parla: "Me dieron dos puñetazos y hablaban en un idioma árabe"

Los vecinos de Parla llevan tiempo alertando de la violencia que sufren en las calles. Muchos aseguran que ya no se sienten seguros ni para pasear o salir de casa sin ir acompañados.

Coches forzados, robos en tiendas y brutales agresiones se han vuelto una tónica común en muchas zonas del municipio. La situación ha empeorado en el último año, y lo que antes eran hechos puntuales, ahora ocurren casi a diario.

Esta vez, la víctima ha sido Esteban Hermógenes, un vecino mayor del barrio, enfermo de Parkinson, que terminó en el hospital tras recibir una paliza mientras le robaban. "Yo salía del portal a las siete de la mañana y cuando di dos o tres pasos me cogieron de los brazos", comienza narrando.

Los agresores le dejaron en el suelo malherido. Telemadrid

Esteban, jubilado y con una discapacidad del 60%, fue atacado a las siete de la mañana, justo al salir de su portal: "Me metieron las manos en los bolsillos para quitarme el móvil y la billetera".

Ya le habían robado la cartera hace unos meses, cerca del tren, por lo que llevaba una nueva. Sin embargo, esta vez, la violencia fue mucho mayor. "Les dije que 'no tengo nada, no me quiten, no me quiten', ahí me tumbaron en el suelo, me dieron dos puñetazos y dos patadas", relata en Telemadrid aún en shock.

Tras el ataque, sangrando mucho por la nariz y con fuertes dolores en la cara, Esteban fue inmediatamente al centro de salud. Desde allí lo enviaron al Hospital Infanta Cristina, donde le hicieron un escáner.

El diagnóstico fue contundente: "Me dijeron que tenía rota la mandíbula, tenía fracturas en la frente, contusión en la nariz y dolores en el cuerpo porque me echaron al suelo".

Esteban ha sufrido graves heridas. Telemadrid

Su hija Raquel, quien le acompaña en el hospital, cuenta que su padre no pudo ver con claridad a los agresores, pero sí escuchó cómo hablaban entre ellos, afirmando que "le hablaban en otro idioma, en un idioma árabe".

Según explica en directo, los atacantes se fueron cuando vieron que unos jóvenes se acercaban: "Se marcharon porque unos chicos pasaron por enfrente, auxiliaron a mi padre, ellos los vieron y se fueron".

Así quedó Esteban tras la agresión. Telemadrid

Sin embargo, además del daño físico, Raquel asegura que lo más duro es el miedo que le ha quedado. "Mi padre tiene miedo a salir a andar o a dar un paseo, él anteriormente salía, pero ahora, con esto que le ha pasado, yo le veo con un temor que no sé si va a salir solo", explica.

Un sentimiento que parece que no es únicamente de Esteban, ya que su familia, al igual que muchos otros vecinos, también viven a diario con preocupación por lo que está pasando en Parla.

"Últimamente llevamos un año que vemos mucho que suelen pasar estos casos. Nos abren los coches, roban en los negocios. Se está poniendo la cosa fea en Parla",confiesa Raquel, dejando claro que allí "vivimos con temor".