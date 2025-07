Una vecina de Madrid, crítica con la medida del Gobierno: "Con eso pido un préstamo, que es con lo que vive el españolito"

Todo parece indicar que este martes el Congreso tiene previsto aprobar una reforma de su reglamento interno para usar un "lenguaje inclusivo y no sexista". La propuesta, impulsada por el PSOE y Sumar, busca evitar la discriminación de las mujeres en los textos oficiales.

La modificación es simbólica, pero significativa. Y es que el nombre pasará a ser simplemente "Congreso" en toda la documentación interna, eliminando el término "de los Diputados" para dejar de usar el masculino genérico. Según la iniciativa, el objetivo es avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria desde las instituciones.

Sin embargo, en la calle parece que no piensan igual. Esta decisión parece que no ha gustado a todo el mundo, pues tal y como explica Mari en Telemadrid: "con ese dinero, lo primero, me iría de vacaciones y después pediría un préstamo, de esos, con los que vive el españolito de a pie".

Un cambio simbólico. Europa Press

Como muchos otros españoles, esta vecina de la capital se muestra cansada de decisiones que, según ella, no resuelven los problemas reales de la gente. "Es mejor que lo dejemos como está, porque si nos metemos en más gastos no vamos a solucionar nada", dice con resignación.

Y es que para Mari, gastar dinero en cambiar una palabra con un plural común no tiene sentido en un momento en el que muchas familias apenas llegan a fin de mes.

No obstante, a pesar del debate que ha provocado, parece que el cambio no tocará ni la Constitución ni la fachada del Congreso, donde seguirá apareciendo el nombre original: "Congreso de los Diputados".

La reforma solo afecta al reglamento interno, es decir, a las normas que organizan cómo funciona el Congreso por dentro. Así, parece que esta decisión no tiene efectos legales, pero sí un mensaje político marcado.

Muchas personas, al igual que Mari, sienten que hay una gran distancia entre lo que pasa en el Congreso y lo que vive la gente en su día a día.

La subida de los precios, los sueldos bajos o los alquileres imposibles son, para ella, los temas que deberían estar en el centro de la política. Y es que cambiar una palabra de forma simbólica, por importante que sea el mensaje, le parece más un simple gesto que una solución.