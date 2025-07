Abdul, indigente de Barajas, confiesa sin tapujos la realidad que tiene en España: "Vivo de la comida que me da la gente"

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas lleva meses viviendo una crisis humanitaria. Más de 500 personas han llegado a pasar la noche en la Terminal 4. Una situación que ha tenido una enorme repercusión tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

El Ayuntamiento de Madrid se ha puesto manos a la obra para dar una solución a los 'sin techo'. Y este lunes 14 de julio ha abierto el Centro de Acogida de Emergencia Pinar de San José, con el objetivo de dar refugio habitacional a al menos 150 personas.

Una de ellas será Abdul, un indigente de Barajas que ha hablado con el programa 120 minutos de Telemadrid. "El SAMUR social me ha hablado de este albergue, me quiero apuntar y el martes me voy de aquí", asegura.

Abdul llevaba dos meses durmiendo en la T4 del aeropuerto, aunque su llegada a nuestro país se remonta a mucho antes. "Llegué a España hace 36 años. No es fácil", relata.

Preguntado sobre cómo vive y se alimenta diariamente, Abdul se ha mostrado visiblemente emocionado y al borde de la lágrima. "La comida me la ha dado la gente", ha expresado.

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, confirmó que el horario de apertura del centro es de "20.00 de la tarde a 10.00 de la mañana". Además, será posible acceder a un centro de día para 20 personas.

En el Centro de Acogida de Emergencia Pinar de San José, los indigentes recibirán alojamiento, desayuno, cena y un bocadillo. Además de un lugar donde poder ducharse diariamente.

A los que acudan al centro de acogida también se les dará un abono transporte de 10 viajes o mensual (depende de sus necesidades). Con el objetivo de facilitar la movilidad de los residentes. El centro se encuentra en el distrito de La Latina.

Para poder acudir al centro de acogida, los interesados tienen que apuntarse de forma voluntaria. El recinto está abierto desde este lunes 14 de julio hasta el 20 de octubre.

No está confirmado que siga abierto más allá de esta fecha. El delegado explica que el "objetivo es que estas personas vuelvan a la vida autónoma o puedan acceder al recurso que corresponde".