Un fan de AC/DC estalla contra los problemas de sonido en Madrid: "Vetaría semejante mierda para hacer conciertos"

Las expectativas eran altas. AC/DC volvía a Madrid con más energía que nunca, dispuesto a ofrecer a sus fans una noche inolvidable. Sin embargo, su paso por el estadio Cívitas Metropolitano ha terminado dejando un sabor agridulce entre muchos asistentes.

Y es que aunque la legendaria banda australiana lo dio todo sobre el escenario, sus fans se han quejado del mal sonido que empañó todo el espectáculo. Las críticas no se hicieron esperar, y como era de esperar, las redes empezaron a temblar.

"Había gente que incluso se tapaba los oídos por lo malo que era", explica sin rodeos a Madrid Total José Martínez, un fan incondicional de la banda que ha asistido a todos los conciertos de la gira por Estados Unidos.

Los fans acabaron disgustados. Europa Press

Según confiesa este seguidor, parece que la banda estuvo a un nivel altísimo, pero el sonido no acompañó. "El peor concierto de la gira debido al sonido, porque los muchachos estuvieron excelsos, probablemente su mejor actuación de toda la gira".

"He ido a todo el USA Tour, quitando el concierto de Vancouver que no pude ir, y el del Metropolitano es el peor sonido que he vivido con diferencia. Vetaría semejante mierda para hacer conciertos", asegura con enfado.

Y es que eso no fue lo único. Muchos de los que estaban en las gradas más altas o en los laterales del estadio se quejaron de que apenas se entendía la voz de Brian Johnson.

El eco, los agudos descontrolados y el volumen tan alto que llegaba a molestar hicieron que la experiencia no fuera la que esperaban.

"Difícil de distinguir la voz del vocalista, Brian. Muy chirriante", resumía José, quien se gastó 187 euros hace casi seis meses para reservar esta cita en su calendario.

Una banda mítica. Europa Press

A pesar de todo, la banda cumplió en cuanto a entrega y espectáculo. Angus Young volvió a robarse el protagonismo con sus solos de guitarra y su clásica energía desbordante.

Hubo fuegos artificiales, la campana de Hells Bells, los cañones de For Those About to Rock y toda la parafernalia que convierte sus conciertos en experiencias visuales brutales.

El público, a pesar del sonido, trató de animarse y disfrutar. Muchos cantaron a pleno pulmón para compensar lo que no se escuchaba del todo bien. El ambiente era el de una auténtica fiesta rockera, aunque la frustración no se iba.

Ahora, todas las miradas están puestas en el segundo concierto, que tendrá lugar esta semana también en el Metropolitano. "Tengo esperanzas de que este miércoles, que no pinta que haya viento, mejore algo la cosa", comentaba José con cierto optimismo.

Y es que algunos achacan parte de los problemas al viento que soplaba esa noche, ya que según dicen podrían afectar a la acústica del recinto.