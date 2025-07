Se enfrenta al ladrón que quería robar en su piso de Madrid y acaba detenido: "Solo estaba defendiendo la casa"

En la madrugada de este jueves, un hombre ha sido detenido en su propia vivienda tras enfrentarse a un individuo que, presuntamente, intentaba entrar a robar en ella mientras todos dormían.

Los hechos ocurrieron en torno a las dos de la mañana, en un piso familiar donde residían el hombre, su mujer y sus hijos. La intervención policial terminó con la detención tanto del presunto ladrón como del padre de familia, quien, según detalla su esposa, solo trataba de proteger a los suyos.

Todo comenzó cuando el hijo adolescente de la pareja escuchó ruidos extraños en la puerta principal. Al parecer, alguien intentaba forzarla desde fuera. Asustado, fue a despertar a su padre para que comprobara qué ocurría.

La mujer del detenido cuenta lo ocurrido. Telemadrid

El hombre salió al pasillo y se encontró con un desconocido. Al preguntarle qué hacía allí, el sospechoso respondió preguntando por alguien a quien el dueño del piso no conocía. Tras esto, el padre le pidió que por favor se fuera del lugar.

Sin embargo, según relata la mujer del detenido, la situación no terminó ahí. "Lo había echado, pero volvió para intentar robar", asegura.

Minutos después, el mismo hombre regresó a la puerta de la vivienda, lo que provocó que el padre saliera de nuevo. Esta vez, se produjo un forcejeo entre ambos, durante el cual el presunto ladrón acabó con una lesión en la nariz.

La Policía llegó poco después al lugar de los hechos. Pese a que el supuesto ladrón fue detenido, los agentes también arrestaron al hombre que había intentado proteger su casa.

La mujer desconoce los datos de la detención. Telemadrid

Una decisión que ha provocado la indignación de su familia. "Solo estaba defendiendo la casa", insiste su mujer, visiblemente molesta por lo ocurrido.

Según cuenta en su testimonio a Telemadrid, los agentes bajaron a ambos implicados a la calle y fueron atendidos por los sanitarios que llegaron con la patrulla. "Los bajaron abajo y los médicos que estaban con la policía tuvieron que atenderlos a los dos", cuenta.

Tal y como detalla, "vi desde la ventana que mi marido tenía herida la cabeza", lo que le hizo preocuparse aún más tras la situación.

Por el momento, no se conocen los cargos concretos que se les imputan. La mujer denuncia que no recibió información clara por parte de las autoridades y que ha tenido que llamar a la policía. "No sé nada de mi marido, no he podido hablar con él", señala.

También asegura que nadie le informó de que se lo llevaban detenido. "No me avisaron que se lo llevaban ni que pasaba", añade, asegurando sentirse desamparada junto a sus hijos.