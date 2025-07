La piscina más nueva de Madrid genera fuertes críticas entre los vecinos: "Vergonzoso, para esto no hagáis nada"

Pasar el verano en Madrid es una tarea complicada. Sin ir más lejos, durante estos días la capital está atravesando una importante ola de calor que hace casi imposible superar algunas horas del día en las que el sol aprieta con fuerza.

Por ello, durante estas jornadas, los ventiladores y aires acondicionados trabajan a pleno rendimiento. Sin embargo, esto no es suficiente. Por tanto, muchos necesitan tener una buena piscina cerca para acercarse en sus ratos libres a darse un chapuzón.

Al menos, en lo que el viaje a la playa llega. Pero esa espera se hace especialmente complicada si no tenemos una piscina privada en casa o, al menos, una piscina comunitaria. Ahí empieza la aventura de encontrar una piscina municipal, tarea nunca sencilla.

No todos los barrios tienen la suya. Y muchas de ellas suelen estar casi siempre al máximo de ocupación. Por ello, en muchas ocasiones es casi misión imposible encontrar una buena piscina.

Una de las mejores opciones que hay en la capital es la que hasta ahora sigue siendo la más nueva de la ciudad. Se trata de la piscina de verano del CDM Paseo de la Dirección situada en el distrito de Tetuán. Una piscina muy esperada por sus vecinos, pero que no ha contentado a todos.

¿Cómo es la piscina más nueva de Madrid?

La piscina de verano del CDM Paseo de la Dirección sigue ostentando el honor de ser la más nueva de todo Madrid. Por ello, desde su apertura ha generado una gran expectación a su alrededor. Esta es la primera que se ha abierto en el distrito de Tetuán, uno de los más polémicos de la localidad.

Esta joya de la red de piscinas municipales está situada en el 165 del Paseo de la Dirección y sus instalaciones incluyen dos vasos. Uno principal de 25 por 25 metros y otro infantil, de forma circular y de unos 7 metros de diámetro. Además, destaca por su gran parcela.

En uno de los barrios con la distribución más complicada de Madrid, el Ayuntamiento consiguió encontrar una parcela de 1.400 metros cuadrados para esta nueva piscina. Además, las instalaciones incluyen vestuarios y zonas de descanso.

Esta piscina abrió por primera vez sus puertas el pasado mes de agosto, cuando se produjo su estreno. Y su temporada en 2025 arrancó el pasado 15 de mayo, cuando quedó abierto el plazo de apertura de piscinas del Ayuntamiento de Madrid.

La piscina continuará abierta hasta el 7 de septiembre y tiene muy cerca las instalaciones del CDM Playa Victoria, que tienen un solárium recreativo. Los turnos de las instalaciones del CDM Paseo de la Dirección son de 10:00 a 15:00 horas, de 16:00 a 21:00 horas o de día completo. Y los precios de las entradas son los siguientes.

Turnos de mañana o tarde Menores de 5 años: gratuito.

Infantil (5-14 años): 1,35 euros.

Joven (15-26 años): 1,80 euros.

Adulto (27-64 años): 2,25 euros.

Mayor (más de 65 años): 0,70 euros.

Turno completo Menores de 5 años: gratuito.

Infantil: 2,70 euros.

Joven: 3,60 euros.

Adulto: 4,50 euros.

Mayor: 1,35 euros.

La piscina más nueva de Madrid es una de las más espectaculares de la ciudad. Sin embargo, como suele pasar en este tipo de casos, no está exenta de críticas. Y es que algunos vecinos no están para nada satisfechos con la gestión que se está haciendo de las instalaciones municipales.

"Vergonzosa piscina, con esto y cómo han dejado la del Quijote (la del Puente de los Franceses también reventada y no sé si otras), han reventado la ciudad, para hacer esto no hagáis nada. Vergüenza".

"Sabiendo que son piscinas que darán uso gente sin piscina que por lo general se va a quedar trabajando en verano en la ciudad es vergonzoso…. Y para más inri el registro de aforo y la app funciona mal, la piscina tiene aforo completo todo el día...".

En una línea muy parecida, en la de criticar la gestión de espacios, se expresaba otra usuaria habitual: "Ir un domingo a las 10:15 de la mañana para estar un par de horas y decirte en la puerta que no puedes entrar porque está todo vendido. ¡Me parece increíble!".

"Sobre todo cuando ves que no hay más de 15 personas dentro y encima te dicen que hay 50 plazas reservadas para jubilados y personas con discapacidad. ¿50? No digo que no haya plazas disponibles, pero me parecen excesivas y estoy convencida de que no se ocupan todas. Lo peor de todo es que encima no tienen hojas de reclamación cuando es ilegal no tenerlas. No sé si volveré".