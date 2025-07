Simmon Said, artista de Madrid, se abre en canal: "Mi primer Orgullo fue como el de muchas personas, desde el armario"

Simmon Said junto a su obra en The Edition. Leticia Díaz de la Morena

En pleno centro de Madrid, la fachada del hotel The Edition se ha convertido esta semana en un mural de resistencia y color, una obra del artista local Simmon Said con el que tiene claro que quiere revindicar lo que tantos luchan por defender durante estos días en el Orgullo.

Con un estilo llamativo y lleno de detalles simbólicos, su obra no solo decora, sino que invita a detenerse y pensar.

"Mi primer Orgullo fue como el de muchas personas: desde el armario, desde la duda, la inseguridad, pero también desde la esperanza de alcanzar algún día la libertad", confiesa Simmon, quien, muchos años después, asegura que no solo lo vive con satisfacción, sino con compromiso y mucho arte.

El artista posa junto a su obra. Leticia Díaz de la Morena

La obra nace de una colaboración entre el hotel y el artista como parte de una apuesta por las voces creativas locales. "La sinergia fue inmediata". Y es que para Simmon, trabajar con este objetivo ha sido todo un placer.

Sin embargo, la parte técnica sí que ha sido un reto: "No diría que ha cambiado mi enfoque creativo, pero sí he tenido que adaptar ciertos aspectos. Lo bonito de este proyecto es que tiene un punto urbano que me fascina".

Simmon no es nuevo en el activismo. Su cuenta de Instagram es un escaparate continuo de imágenes que hablan de diversidad, memoria y lucha.

"Soy muy activo en el arte vinculado a la cultura LGTBIQ+ y también en el activismo. Cada año trabajo en generar imágenes que inviten a reflexionar sobre la importancia del colectivo... Para mí el Orgullo es el momento más importante del año. De hecho, creo que debería ser festivo nacional, mundial, universal", explica.

No obstante, revela que su visión del Orgullo ha cambiado con el tiempo, aunque su esencia permanece. "Es mi Navidad, mi Semana Santa… una conmemoración colectiva del camino recorrido, pero también un momento para recordar que todo eso puede desaparecer".

Por eso, insiste en que el colectivo LGTBIQ+ debe seguir avanzando. "Hemos sido resilientes. Ahora toca ser revolucionarios". Y eso es lo que pretende hacer con sus obras.

Pues aunque el arte, a veces, parece no tener cabida en espacios tan cotidianos, Simmon cree que precisamente ahí es donde puede tener más impacto en la sociedad.

Una obra perfecta para esta semana. Leticia Díaz de la Morena

"El arte transforma conciencias… El arte siempre es político. No existe el arte apolítico". Para él, pintar un mural en un lugar así es una forma directa de ocupar espacio, de dejar huella, y también de provocar conversación. "Estuve observando un rato: la gente se paraba, miraba, intentaba entender, hacía fotos, sonreía".

Por ello, su mensaje es claro: celebrar, sí, pero sin olvidar. "Lo que comenzó como una revuelta se convirtió en una celebración cargada de alegría y reivindicación, pero no podemos olvidar de dónde venimos ni lo que significa".