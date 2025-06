Luna, fan de Imagine Dragons, tajante sobre el concierto en Madrid: “Soy de Extremadura y jamás he pasado tanto calor"

La temporada de conciertos continúa en el Estadio Metropolitano. Tras acoger las esperadas actuaciones de Lola Índigo el 14 de junio, y de Dellafuente por partida doble (20 y 21 de junio), ha sido el turno para Imagine Dragons.

La de Madrid ha sido la primera de las dos únicas actuaciones del grupo en nuestro país. La próxima fecha es el próximo martes 1 de julio en el Estadi Olímpic de Barcelona.

La banda estadounidense ha hecho disfrutar durante la noche del sábado a las más de 60.000 personas que acudieron al campo del Atlético de Madrid, aunque muchos se han quejado de las altas temperaturas.

Luna, una fan de Imagine Dragons, ha asegurado en su cuenta de X que es "insoportable el calor" que pasó durante el concierto.

"No he sudado más en mi vida. Pudo pasar algo por golpes de calor, no he pasado más calor en mi vida y soy de Extremadura", explica la seguidora de la banda de pop-rock.

El techo casi cerrado hace que se concentre más el calor. Era como una olla a presión con tantísima gente. La Caja Mágica abre y cierra el techo. Pudo pasar algo por golpes de calor, no he pasado más calor en mi vida y soy de Extremadura — L U N A (@furnuella) June 29, 2025

Luna reconoce que "el asfixiante calor" hizo que no "disfrutase tanto" de la actuación de Imagine Dragons, aunque le encantó el concierto.

Otro usuario de la red social respondía a la seguidora con una foto desde otra zona contraria del Metropolitano: "Desde el lado opuesto del estadio te saludo y te digo que amén, esto es un Air fryer no un estadio".

La seguidora cree que el estadio "debería plantearse el tema de la ventilación" y propone "cambiar el techo para que se pueda abrir y cerrar como la Caja Mágica".

Luna define la situación como "una olla a presión con tantísima gente", pues asegura que el "techo casi cerrado hace que se concentre más el calor".

No obstante, Abel, otro usuario de X, sostiene que "el calor en Madrid es su norma general en verano".

"No creo que tenga una solución clara en un estadio, ni en este ni en ninguno con estas temperaturas en el exterior", añade.

Estas quejas también se produjeron en los últimos conciertos celebrados en la capital, entre ellos el de Lola Índigo. A la hora del concierto de este sábado, las temperaturas superaban los 30 grados por la actual ola de calor.