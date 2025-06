De Marcos a Ana, el infierno inmobiliario de los solteros en Madrid: "Tengo trabajo, ahorros y a mis padres, pero no me llega"

Marcos Angulo, de 25 años, lleva desde los 18 viviendo en Madrid. Al terminar sus estudios, consiguió un contrato indefinido y tras "una mala experiencia" compartiendo piso, decidió que era momento de vivir solo, aunque le resultó imposible.

"Trabajo, tengo jornada completa y un salario que yo pensaba que era decente, por eso comencé con la búsqueda", comenta en conversación con Madrid Total.

En ese momento, se introdujo en el infierno de falta de oportunidades, precios, exigencias y casas deficientes al que se enfrentan miles de jóvenes que son incapaces de dejar la casa de sus padres o la habitación que tienen alquilada.

Para poder comprar un piso en Madrid, el interesado debe cobrar, por lo menos, 32.160 euros netos anuales. En el caso del alquiler, esa cifra asciende a los 40.880 euros netos anuales. Estos datos han sido recogidos y publicados recientemente por el portal inmobiliario Idealista.

Esto fue lo que llevó a Ana Miguélez, de 23 años, a decantarse por adquirir un piso en lugar de arrendar. "Haciendo cálculos vi que comprarme una casa me salía mejor porque lo que me costaba al mes la hipoteca iba a ser parecido a lo que me podía costar un alquiler y en 25 años podría tenerla en propiedad".

Aunque terminase con un buen final, su proceso no fue mucho más agradable que el del resto de jóvenes en la búsqueda de una vivienda.

La oferta de vivienda en Madrid, según otro informe realizado por Idealista, ha bajado en el primer trimestre de 2025 en un 29%, respecto al mismo periodo del año anterior.

Debido a esto, Marta tuvo que actuar con rapidez. "Había muchos que me decían que tenían demasiadas visitas o que justo ya estaba reservada la casa". "Cuando conseguía una visita tenía que ir cuanto antes, si esperaba un día me quedaba sin ella".

Para Marcos, en cambio, ese no fue el principal problema al que se enfrentó. "Madrid es una ciudad muy grande y hay mucho movimiento de pisos de alquiler, de gente que se va y entra". En cambio, el hueso más duro de roer fueron los precios.

Ana Miguelez con el contrato de compra Cedida

"Todo era carísimo. Yo creo que los precios están desbocados y están aumentando cada vez más en un porcentaje que de manera anual no se relaciona para nada con el aumento de los salarios". Además, considera que el coste de las viviendas "no se corresponde a la calidad que tienen".

El precio medio para alquilar un estudio en Madrid es de 1022 euros. Mientras, el salario de los jóvenes entre los 16 y los 24 años, según datos del INE para el año 2024, es, de media, de 1223 euros mensuales.

Al final, el joven desistió en su intento de mudarse él solo: "Haciendo cálculos ahorraría poquísimo, por no decir que habría meses en los que perdería dinero", lo cual le resulta "paradójico". "Llevo tiempo trabajando y tengo mis ahorros, incluso mis padres me podrían ayudar pero supondría un desembolso de dinero demasiado grande aún así".

Para la compra de una vivienda de esas mismas características, el interesado tendría que tener unos ahorros de, mínimo, 71.949 euros, para después asumir un precio total de 239.831 euros. La cuota mensual orientativa se colocaría en unos 804€.

Otras complicaciones

Durante su búsqueda, Marcos se encontró con otro problema que le preocupó incluso más que los altos precios. "Vi un detalle, que es que había muchos pisos que eran directamente por habitaciones o subarrendados o cosas rarísimas que no me parecieron nada dentro de la legalidad".

Esto no hace más que evidenciar un dato que afecta no solo a los jóvenes, sino a todos los que buscan arrendar una vivienda. En el último año, las estafas en pisos de alquiler vía internet han aumentado en un 4% en los últimos datos registrados en 2024 por el Ministerio del Interior y la Guardia Civil.

Ana, debido a su juventud, se encontró con otra dificultad: no sabía "qué necesitaba" para comprar una vivienda. "Iba a las visitas y necesitaba la experiencia de alguien que lo hubiera hecho antes. Me pudieron acompañar mis padres para poder revisar ciertas cosas que yo no sabía que había que preguntar".

El joven, por su parte, solo ve una solución a corto plazo a este problema al que se enfrentan los jóvenes del país: "Irte a la periferia o a la peri periferia. Es decir, ya no sólo que te vayas a Getafe o Alcorcón, sino a San Fernando de Henares o Tres Cantos".