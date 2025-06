Félix Expósito, agricultor de Madrid, crítico con la falta de jóvenes: "Cuando lleves 40 años como yo te espabilas"

El campo de Madrid está en un momento clave. Cada vez hay menos jóvenes que quieran trabajar como agricultores o ganaderos, y muchos veteranos están preocupados porque no tienen a quién dejarles sus tierras.

Por eso, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un plan con 35 medidas y una inversión de 148 millones de euros para apoyar a los que ya trabajan en el sector y animar a esos jóvenes que no saben ni por dónde empezar.

Sin embargo, el panorama sigue siendo inquietante y muchos agricultores siguen protestando porque ven que el relevo generacional no llega.

Los agricultores dicen que no hay relevo generacional. Telemadrid

Así lo explica Félix Expósito, un agricultor madrileño que lleva toda su vida trabajando en el campo y que ahora, mientras recoge su última cosecha de cebada, se prepara para dejar paso a su sobrino José Manuel.

"Dejarlo lo voy a dejar, pero si necesitan ayuda, les voy a echar una mano, les voy a aconsejar, saben que pueden contar conmigo, pero ya es hora de que ellos empiecen, la gente joven", confiesa Félix.

Y así lo ha hecho José Manuel, su sobrino, quien para sorpresa de muchos, ha decidido continuar con el legado familiar. "La verdad que es una responsabilidad grande, también es mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero bueno, estoy contento, tengo ganas de hacerlo y hacerlo bien", comenta.

Félix sabe que los comienzos no son fáciles y explica que aunque su sobrino ya ha dado el paso, "está un poco nervioso, ya que los jóvenes cuando están muchos juntos se realzan, pero cuando están solos se vienen abajo".

Sin embargo, el agricultor lo anima, recordándole que se trata de una carrera de fondo: "Tú tranquilo, verás como cuando lleves 40 años como yo, te espabilas".

No obstante, además del trabajo, Félix quiere enseñarle los valores que él ha aprendido durante todos estos años. "Yo le voy a dar los consejos que me dieron a mí: el primero, que en esta vida hay que ser honrado y valiente, e ir siempre de cara, que la gente que va de cara no te lo tuerce nadie para atrás".

Félix es muy crítico con la juventud de hoy en día. Telemadrid

Y añade: "Hay que trabajar mientras otros duermen, seguir cuando otros descansan y así un día podrás vivir lo que otros solo sueñan".

Aun así, Félix critica que a pesar de todo, muchos jóvenes no se quieren esforzar. "Tienen que saber que tienen que luchar, tienen que salir del nido, que hay algunos que ves en la tele que tienen 40 años y siguen viviendo con sus padres", relata.

"Cuando yo llego del campo a las 10 de la mañana, lleno de aceite y mis nietas me preguntan que de dónde vengo, les digo que de la discoteca", un toque irónico con el que les demuestra lo difícil que es salir adelante.

Y es que Félix lo tiene claro: "Nada te lo dan por amor al arte, hay que trabajarlo, sufrirlo y no dejar nunca que te pisen".

Ahora, mientras su sobrino está dispuesto a sacar todo adelante, él se retira con la esperanza de disfrutar de su familia y aprovechar "lo que me quede de vida, con mi mujer, mis hijas, mis nietas, cosa que no he hecho hasta ahora.