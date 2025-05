Almeida se reunirá el jueves con el presidente de Aena para tratar de desencallar la situación en Barajas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se reunirá en la tarde de este jueves con el presidente de Aena, Maurici Lucena, para tratar de desencallar la situación de las personas que pernoctan en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

Esta misma mañana el alcalde recriminaba a Lucena que, pasadas 24 horas desde la carta que le remitió, seguía sin dirigirse al Ayuntamiento para agendar la reunión pedida por el responsable de Aena.

Almeida quería reunirse con Lucena "lo antes posible" pero le exigía hacerlo "con los deberes hechos", esto es, "que venga a esta reunión con el censo de esas 400 personas" que pernoctan en el aeropuerto, no con una encuesta, porque si no "lo único que busca es una foto". El primer edil también le reclamaba que en la reunión estén representantes del Ministerio del Interior, porque también "es una cuestión de seguridad", y el de Migraciones.

Carta el martes

Lucena le envió una carta este martes en la que le pedía una reunión urgente para resolver "el grave y delicado problema de las personas sin hogar" que pernoctan en el aeropuerto, espacios públicos que "pertenecen íntegramente al municipio de Madrid", para apostillar con la diferente "diligente gestión de las instituciones públicas catalanas" ante una situación análoga.

Precisamente este miércoles Almeida daba a conocer que el Ayuntamiento ha monitorizado ya y hecho un “seguimiento individualizado” a través de sus servicios sociales a 105 personas sin hogar de las alrededor de 400 que duermen en el aeropuerto de Barajas, pero pocos han aceptado irse.

“Se les ha ofrecido alternativa de alojamiento fuera del aeropuerto”, aunque solo lo ha aceptado un número “muy bajo” de personas, ha lamentado Almeida en declaraciones a la prensa en el Palacio de Cibeles tras un pleno extraordinario en el que se ha aprobado el plan del consistorio respecto a las viviendas de uso turísticos (VUT).

El alcalde ha defendido que el Ayuntamiento ha ofrecido alojamiento a 105 personas pero el hecho de que solo lo hayan aceptado un número “muy bajo”, incide en lo que ya ha dicho, “aunque algunos no lo quieran ver y no lo quieran aceptar”: que los equipos de atención social del consistorio pueden ir a Barajas y ponerse en contacto con las personas sin hogar, pero no les puede “obligar” a salir del aeropuerto ni a ir a los recursos sociales municipales.

“Quien entienda que esto se soluciona con que el Ayuntamiento de Madrid va, por la fuerza se los lleva y por la fuerza les mete en un recurso social, se equivoca gravemente. Es una realidad mucho más compleja, mucho más difícil y mucho más dura de lo que se nos está diciendo”, ha enfatizado el regidor del PP.