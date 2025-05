El Portugués arrolló a cuatro personas en una boda: alega que sufrió un "miedo insuperable" para evitar prisión permanente

Ya ha arrancado el juicio contra Micael Da Silva, alias 'El Portugués', por el atropello múltiple que se produjo en noviembre de 2022 en una boda en Torrejón de Ardoz. El acusado alegará homicidio imprudente, con una eximente de miedo insuperable para librarse de la responsabilidad penal al mantener que las personas a las que embistió le dispararon. El miedo insuperable implica que el acusado llevó a cabo actos con consecuencias penales para salvaguardar su vida, sin embargo, en este caso, no hay prueba que corrobore esos hechos.

La Audiencia Provincial de Madrid ha dado este lunes inicio al juicio con la selección del jurado popular que tendrá que pronunciarse sobre el relato de los hechos y su calificación penal. El fiscal solicita nada menos que 226 años de prisión por cuatro delitos de asesinato (25 años por cada uno de ellos) y nueve de intento de asesinato (14 años por cada uno de ellos).

La defensa plantea que lo ocurrido es constitutivo de cuatro delitos de homicidio imprudente y nueve lesiones por imprudencia. Reclama la libre absolución de su cliente al considerar que concurren las eximentes de miedo insuperable o estado de necesidad (cuando se trata de evitar un mal mayor e inminente).

Jesús Soler Muere un hombre de 54 años tras ser apuñalado por su expareja en Miraflores: el joven de 27 años está detenido

De las cinco acusaciones particulares, cuatro de ellas solicitan una condena de prisión permanente revisable, la máxima pena que hay en España, al tratarse de un atropello con varias víctimas mortales. Los hechos tuvieron lugar a las 2.44 horas a la salida del restaurante 'El Rancho', ubicado en el número 6 de la avenida de la Constitución, donde se estaba celebrando una boda gitana con más de 200 invitados.

Las familias de las víctimas claman justicia y no dudan de la intencionalidad en lo ocurrido frente al alegato del acusado de que se trató de una imprudencia. Está previsto un fuerte dispositivo de seguridad para evitar altercados en las inmediaciones de la Audiencia, en donde dos clanes enfrentados se verán las caras.

El abogado Juan Manuel Medina, ha destacado que sus representados piden justicia. "Parece ser que dentro de lo que era el establecimiento donde se celebraba la boda tuvo una actitud inapropiada, empezó a meterse con la gente, un poco a molestar a los invitados y eso hizo que se le expulsara de la boda", ha detallado.

"Eso derivó en una discusión en la calle y de seguida, pues esta persona cogió el coche en compañía de sus hijos y sus sobrinos y arremetió contra la multitud que había ahí. O sea, fue como un atentado yihadista", ha agregado.

Una reyerta en una boda deja 4 muertos y tres detenidos

Por su parte, el abogado Jaime Sanz de Bremond, que representa a una de las acusaciones particulares en nombre de la familia del novio --falleció su abuela y un tío--, ha señalado que en este caso procede solicitar la prisión permanente revisable al tratarse de cuatro asesinatos.

Según el letrado, el acusado acudió a la boda sin estar invitado, en contra de lo que éste mantiene. "Uno de sus hijos empezó a causar problemas, lo que hizo que se le pidiera que se marchara. Salieron fuera del local y le volvieron a reiterar la petición de que se marchara. Él lo que hizo (El acusado) es ir hacia donde tenía el coche aparcado, al fondo de una calle, y coger el coche y dirigirse a donde se encontraban todas las personas que habían salido del local, que estaban ahí en la calle", ha narrado.

Así, ha recalcado que el procesado tuvo tiempo más que suficiente para ver "contra quién se dirigía y tuvo tiempo más que suficiente para pensar qué es lo que hacía y, evidentemente, atropelló porque quiso atropellar".

Pone en duda la versión de 'El Portugués' acerca de que hubo un tiroteo, algo de lo que asegura que es totalmente falso. "No apareció absolutamente nada porque es absolutamente falso que hubiera habido disparos. Hay que insistir en que se estaba celebrando una boda. La gente lo que estaba es festejando una boda. Nadie va armado a una boda y nadie, evidentemente, disparó aquella noche", ha señalado.

Atropello mortal

El escrito de acusación señala que en la madrugada del 6 de noviembre de 2022 'El Portugués', acudió a la celebración de una boda en el restaurante 'El Rancho' de Torrejón de Ardoz (Madrid) en compañía de dos hijos suyos menores de edad y de dos sobrinos.

Durante la celebración, uno de los menores protagonizó un incidente con alguno de los invitados, lo que motivó que se le indicara al acusado que abandonara el lugar junto con las personas que le acompañaban.

Fue entonces cuando M. D. M. se enfrentó a varios de los allí presentes, hasta que una vez en el exterior del establecimiento, se dirigió en compañía de sus hijos y sobrinos al vehículo de su propiedad que tenía aparcado en las inmediaciones.

Tras ponerse al volante aceleró el motor "a sabiendas de la presencia de las personas allí congregadas con motivo de los hechos y con total voluntad de causarles la muerte o asumiendo la posibilidad de que ello sucediera", arrolló a varios de ellos, ocasionando la muerte de cuatro personas: I. M. S., C. R. B., J. M. R. V. y C. B. S.

Junto a una de las víctimas mortales (I. M. S.) se encontraban D. M. R. y C. R. N. quienes sobrevivieron al impacto si bien resultaron heridos. Por su parte, Á. J. B., F. R. B. y M. del C. N. se hallaban junto a C. B. S., quienes, asimismo, fueron golpeados, sufriendo lesiones.

Del mismo modo fueron arrollados, resultando lesionados A. J. S., D. J. S., V. P. B. y J. A. J. B. quien intentó que el acusado detuviera el vehículo, haciendo éste caso omiso. El vehículo del acusado, que se encuentra privado de libertad por esta causa desde el día 6 de noviembre de 2022, carecía de seguro de responsabilidad civil en esa fecha.