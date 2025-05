Confirmado el mal tiempo en Madrid para San Isidro: la AEMET anuncia lluvias y se activa el aviso por inundaciones

Hace varios días que España goza de un tiempo relativamente bueno y plácido. No es el calor ni el sol radiante habitual del mes de mayo, pero al menos parecía que habíamos huido de las lluvias. Y decimos parecía porque las precipitaciones vuelven a estar aquí, a la vuelta de la esquina. Sobre todo en zonas del centro peninsular como Madrid donde esperan unos días complicados incluso con alerta de inundaciones.

Habrá que aprovechar este martes, ya que parece que va a ser el último día de buen tiempo y de un clima apacible en zonas como la capital de España. Por delante viene un cambio drástico en las condiciones con la aparición de lluvias intensas, sobre todo a partir de este miércoles, antesala para muchos del festivo de San Isidro. Y es que, quienes estuvieran pensando en hacer puente, tienen malas noticias.

Las próximas horas van a ser de alta probabilidad de precipitaciones, impactando de lleno en la vida de muchas personas, sobre todo de aquellos que habiten zonas del centro peninsular, donde se van a registrar acumulaciones considerables. Por ello, instituciones como la AEMET y portales especializados como eltiempo.es advierten ya de la situación adversa.

Parece que lo peor llegará este jueves, 15 de mayo, día de San Isidro, y el viernes 16, cuando se registrarán las peores condiciones. Eso sí, lo que respetarán serán las temperaturas ya que a pesar de la llegada de las lluvias, estas se mantendrán algo estables en estándares templados, sin previsión de que caigan por debajo de los 10 grados. El aire tampoco será considerablemente alto ni fuerte.

Ante esta complicada previsión, varias zonas de España están recibiendo ya recomendaciones para evitar los desplazamientos innecesarios y para que tengan cuidado si deciden hacer algún viaje o escapada en las próximas horas y días. En puntos como la Comunidad de Madrid, sus residentes deben tomar medidas preventivas para no volver a semanas atrás, cuando la región se convirtió en un caos por las lluvias torrenciales continuadas y prolongadas.

¿Qué tiempo hará el 13 y el 14 de mayo?

Los cielos se han levantado despejados en la mayoría de puntos de la Comunidad de Madrid este martes 13 de mayo. No obstante, a medida que avance el día, la situación se irá complicando, con aparición de más nubes y con un aumento de las probabilidades de lluvia, que podrían terminar la jornada en torno al 40%.

Sin embargo, lo más destacable es que a pesar del aumento de esas posibilidades de lluvia, no habrá de qué preocuparse, ya que las acumulaciones son muy reducidas. La parte positiva es que las temperaturas no registrarán grandes cambios y se mantendrán en estándares cálidos, entre los 10 y los 21 grados. La sensación térmica no será muy diferente ya que durante estos días la velocidad del viento será muy reducida, en torno a los 10 kilómetros por hora de media, con niveles de humedad y nubosidad muy bajos.

No obstante, todo cambiará más agresivamente este miércoles, cuando el tiempo si sufrirá una transformación considerable. Ese 14 de mayo será el día clave para la aparición de las lluvias, mucho más constantes y, sobre todo, más intensas. La probabilidad de lluvia esperada será del 100% con una acumulación de 11,5 mm.

Este nivel de precipitaciones ya se antoja mucho más molesto, pudiendo afectar a la vida de los madrileños de manera trascendental, sobre todo en cuanto a los niveles de tráfico se refiere. Las temperaturas eso sí se mantendrán en niveles parecidos, sin bajar de los 12 grados y sin superar los 20. Tampoco será un día de fuertes rachas de viento, aunque sí crecerán la humedad y la nubosidad.

Y para todos aquellos que tengan previsto algún plan importante de cara a San Isidro, o incluso quienes hagan puente, deberán llevar consigo el paraguas y no dejar en el armario las prendas de abrigo. El 15 de mayo arrancará bajo cielos nublados, de nuevo con una probabilidad de lluvia del 100%. La acumulación de precipitaciones irá en aumento, ya que se esperan niveles de 17 mm, lo que podría provocar incluso inundaciones locales en áreas propensas a este tipo de situaciones, las cuales ya sufrieron complicaciones durante toda la etapa de lluvias del invierno y la primavera.

Las temperaturas se mantendrán de nuevo estables, aunque con una cierta caída de las máximas a niveles en torno a los 18 grados. La humedad crecerá hasta el 76% y la nubosidad hasta el 88%. Las rachas de vientos crecerán hasta los 20 kilómetros por hora.