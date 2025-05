La lucha por Wisper, el perro guía atropellado en El Retiro: "El parque no es seguro, podría haber sido un niño"

Era un viernes como otro cualquiera, cerca de las diez menos veinte de la mañana. María Gironza paseaba por el Parque de El Retiro de Madrid, exactamente, por el Paseo de Venezuela, a la altura de la biblioteca, con sus dos perros. Uno de ellos, Wisper, era un labrador de 14 meses que se estaba preparando para ser perro guía de la ONCE.

En ese momento, María -madre de la familia voluntaria que lo estaba acogiendo durante un periodo de aproximadamente un año- no se imaginaba que viviría una "experiencia traumática" de la que, asegura, no haberse recuperado meses después. Tal y como cuenta, un camión de helados arrolló al can cuando estaba jugando a escasos metros de ella. "Fue en segundos. Salió corriendo a mi lado y se quedó atrapado en la rueda derecha. El conductor no le vio y siguió circulando durante varios metros", narra.

Varias personas que se encontraron por allí gritaron junto a María, haciéndole gestos al camionero para que parara el vehículo. Todos se acercaron para ayudarla a socorrer al animal, que seguía vivo, aunque por poco tiempo. "Me decían que se recuperaría, pero yo veía como su mirada se iba apagando".

Tras improvisar una camilla con un carrito de bebé de una pareja y un abrigo de otra mujer, lo llevaron al veterinario más cercano. Aun así, no pudieron hacer nada por él. "El golpe había sido brutal, el veterinario tardó pocos minutos en confirmarme que había muerto".

A pesar de que, tras investigar si había habido comportamientos irregulares que propiciaran el incidente con el perro, la Fundación ONCE -responsables del animal- no quiso poner una denuncia contra el conductor.

Y es que María afirma que dicho camión circulaba a gran velocidad y duplicaba el tonelaje máximo permitido en el interior del parque. Además, se queja de que el horario en el que se permiten llevar perros sueltos coincide con el de los furgones de reparto.

"La muerte de Wisper no podemos solucionarla, pero sí puede impulsarnos a actuar para que se implanten medidas y que se cumplan. Por eso no quisimos señalar ningún culpable, pero sí intentar que El Retiro sea más seguro. Podría haber sido un niño", señala. De hecho, añade que sus hijos son más pequeños que el perro, que en ese momento pesaba ya 38 kilos.

Un Retiro "más seguro"

María llegó a esta conclusión al pedir el informe policial de los hechos en el que pudieron comprobar la matrícula. "Con eso en la DGT pudimos comprobar todos los datos técnicos del camión en donde vimos que el peso de ese camión duplicaba el permitido de acceso al parque", explica.

Según el decreto de 2017 del Ayuntamiento de Madrid por el que se establecen las medidas de limitación de acceso de vehículos a motor en los Jardines del Buen Retiro, por norma general se permite el acceso a vehículos de hasta 12 toneladas de peso máximo, con la previa autorización de la Dirección del parque.

El futuro perro guía Wisper con su familia de acogida. Cedida

Una de las peticiones de María, por tanto, es la de vigilar que se cumpla con la normativa en este sentido. Otra versaría en torno al control de la velocidad, que por normativa en esta zona está fijada a 20 km/h. "El camión iba muy rápido y no hay ninguna sanción, porque no hay medidas de control con radares. No hay forma de justificar a qué velocidad va".

Por último, también reivindican los horarios en los que está permitido que los perros vayan sueltos y su coincidencia con el periodo seleccionado para la circulación de vehículos de reparto. De esta forma, según el citado decreto, los furgones de reparto que abastecen a los quioscos y bares del interior del recinto pueden permanecer en el interior media hora en el tramo de las 7.30 horas hasta las 10.15 horas y desde las 21.00 horas hasta las 21.45 horas en verano y 19.00 horas y 19.45 horas en invierno.

El horario permitido en los parques madrileños (incluido El Retiro) para llevar a sus animales sin correa es similar: en invierno de 19.00 horas a 10.00 horas y en verano de 20.00 horas a 10.00 horas.

"Nos dicen que es un caso puntual, pero nos parece lo suficientemente grave como para analizar lo que está pasando y cambiarlo", reivindica María. Por eso, ha decidido llevar a cabo una serie de acciones junto con algunas personas que habían estado presentes durante el incidente en el que murió Wisper y otros que han decidido apoyar la causa.

Una de las acciones en las que miembros de la Fundación ONCE junto con María Gironza y otras personas hicieron una marcha por El Retiro con correas y carteles para protestar por la muerte de Wisper. Cedida

De esta manera, todos los viernes desde el 6 de septiembre a las 9.40 horas han estado acudiendo al lugar donde falleció el perro. Se tumban en el suelo y dibujan siluetas con tiza en él. También han repartido chapas, han hecho carteles y han organizado marchas como forma de protesta. En algunas de estas concentraciones se han llegado a sumar hasta "50 personas", tal y como asegura María.

Además, han pedido apoyo a partidos políticos como Más Madrid y PSOE. En este sentido, en el Pleno del Distrito Retiro de noviembre del pasado año, el grupo socialista llevó una proposición con varios apartados que coinciden con las peticiones de María. Uno de ellos, el que trata el tema del control de velocidad, se aprobó por unanimidad, aunque desde Más Madrid aseguraron meses después que "no se habían visto avances".

Una de las siluetas dibujadas en la cita del 9 de mayo como cada viernes desde el incidente de Wisper, con un camión de reparto de fondo. Cedida

Esto último lo manifestaron durante la Comisión Permanente Ordinaria de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias de febrero de este año, en la que se volvió a tratar el tema. Fue así con motivo de una pregunta realizada por el grupo municipal Más Madrid acerca de "las medidas de seguridad" tomadas para evitar incidentes como el de Wisper.

Una cuestión a la que contestó el coordinador general de Seguridad y Emergencias, Jesús Gil Martín. "Hemos incidido en la vigilancia de vehículos y en el control de la presencia de perros sueltos en este espacio. Hemos advertido a los vigilantes de seguridad del espacio y la Dirección General de Parques para que adviertan a sus conductores que respeten las normas de seguridad".

Añadió que, según los datos de la Policía Municipal, "únicamente, se han producido cuatro atropellos o accidentes con animales en el parque del Retiro en los últimos cuatro años. Estuvieron implicados en tres de ellos ciclistas que atropellaron a los perros y ambos salieron damnificados de ese incidente".

Por otra parte, especifica que "el atropello se produjo a las 10.00 horas, cuando el camión estaba dentro de ese horario y el perro estaba en el límite del mismo". "La ordenanza también establece que los dueños en todo momento deberán mantener el control del animal y tenerlos a la vista, a una distancia que permita intervenir para evitar cualquier tipo de incidencia", concluyó su ponencia.

Asimismo, María expresa que este martes intervendrá en el Pleno de Distrito Retiro para volver a reivindicar un parque seguro. "Porque Wisper ya no podrá ser los ojos de una persona ciega", se lamenta.