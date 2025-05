La denuncia del alcalde de Parla por las pintadas nazis en las calles: "No es una gamberrada, es un ataque ideológico"

"Una esvástica pintada sobre el rostro de una niña afrodescendiente en el mural dedicado a las mujeres". Así lo ha denunciado el alcalde de Parla, Ramón Jurado, asegurando que el municipio se despertó con estos símbolos nazis pintados tanto en este lugar como en algunas calles la mañana del pasado domingo 4 de mayo.

"Es un espacio que representa la igualdad, la memoria y la lucha por los derechos", ha explicado Jurado en sus redes sociales, donde ha hecho pública esta información. De hecho, según han especificado desde el Ayuntamiento de Parla, se financió con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Sumados a este mural, afirma que se han encontrado otras pinturas con esta simbología en más edificios, paredes y fachadas de la localidad. "No es una gamberrada. Es un ataque ideológico que busca sembrar miedo y dividirnos. Como alcalde, no voy a quedarme callado. Parla es una ciudad diversa, abierta y trabajadora. Y quien ataca eso, ataca a Parla. No podemos seguir ignorando las consecuencias de los discursos que alimentan el rechazo y el enfrentamiento", ha manifestado.

También lo ha secundado el PSOE de dicho municipio, partido político que gobierna actualmente en la localidad. "El antirracismo no es una moda. Es un compromiso político y democrático. Y desde el PSOE de Parla lo vamos a seguir defendiendo con firmeza, sin miedo y sin complejos. Cada pintada de odio la vamos a borrar con más cultura, más justicia y más comunidad", han expuesto.

Desde el Consistorio, además, afirman que los hechos han sido ya denunciados ante la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. Asimismo, explican que no se tiene determinado el número de pintadas que han aparecido. "Se está revisando la ciudad para localizar más". Asimismo, afirman que se están tomando medidas para poder restaurar dicho mural.

"Pido a todos los partidos, especialmente a los de derechas, que condenen públicamente estos actos. Si dicen defender Parla y a sus vecinos y vecinas, este es el momento de demostrarlo. Defender Parla es defenderla entera. Con toda su gente. Y frente al odio, no valen las medias tintas. Toca estar a la altura", ha concluido el edil.