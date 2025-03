La mejor nota del MIR en Madrid es de José María, un joven de Tres Cantos: "De pequeño quería ser granjero"

José María de Francisco, de 24 años y madrileño del municipio de Tres Cantos, es graduado en Medicina por la Universidad Francisco de Vitoria y además, posee el título de una gran hazaña: tiene la mejor nota de la Comunidad de Madrid en el examen de Médico Interno Residente (MIR) de 2025 y la sexta mejor de España. A la convocatoria de este año, que se celebró el 24 de enero, se presentaron más de 13.000 aspirantes.

Este médico se enteró de su triunfo cuando se encontraba de viaje con sus amigos en Tailandia, motivo por el que su visita al sudeste asiático ha sido "aún más especial". José María describe el proceso de estudio como "largo" y apunta a que el "azar" ha jugado a su favor.

El médico con mejor nota del MIR de la región cuenta en conversación telefónica a Madrid Total que en su familia "nadie se dedica a la medicina ni a la enfermería", pero que fue hacia cuarto de la ESO cuando se dio cuenta de que le gustaba "ayudar a los demás" a través de la medicina. Lo califica como "un trabajo agradecido".

"A la típica pregunta de 'qué quieres ser de mayor' yo, cuando era pequeño, siempre contestaba que quería ser granjero, pero lo cierto es que a medida que fui creciendo vi que me gustaba la tecnología y la rama de la salud. Por eso, tras informarme, me lancé a estudiar medicina", cuenta José María.

Guarda "muy buen recuerdo" de su paso por la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, pero también matiza que ha habido "luces y sombras": "Como me pilló la pandemia mientras era estudiante, hubo momentos complicados, pero me quedo con todo lo bueno y con los buenos amigos que he hecho".

José María apunta a que su preparación en la citada facultad ha sido "buena", ya que los resultados del MIR de los alumnos de la UFV han sido, en general, "muy buenos". "A lo largo de los años, la universidad nos ha escuchado cuando hemos tenido reclamaciones o propuestas", cuenta.

"Siempre tuve claro que quería hacer el MIR en España, ya que toda mi familia y amigos están aquí. Comencé a preparar el examen de Médico Interno Residente en mayo de 2024 y puedo decir que traté de tomármelo con calma. Me apunté a una academia y tenía mis sesiones de estudio pautadas por la mañana, por la tarde e incluso por la noche. Mi forma de estudiar es pausada y a los que se estén preparando el MIR les recomiendo que no prueben cosas nuevas, sino que apliquen lo que les ha funcionado durante la carrera", explica la mejor nota de Madrid.

Curiosamente, apunta a que el día del examen, no se sentía "totalmente preparado": "Siempre parece que se pueden llevar los temas mejor estudiados. El día antes del examen salí a cenar con amigos para ir al examen despejado, es imposible cubrir en la víspera lo que se ha estudiado en siete meses".

Este médico cuenta que antes de saber su nota final, ya había visto en las aplicaciones de su academia que iba a tener una buena puntuación, pero nunca pensó que iba a ser "la mejor nota de la Comunidad de Madrid".

Los planes de futuro próximo de José María de Francisco son quedarse en Madrid. Le gustaría especializarse en "oncología, hematología o digestivo". Para concluir la conversación, este joven médico pide que haya "mejoras" en las condiciones de los médicos "en Madrid y en España". "Nuestra profesión es cuidar a los demás, pero necesitamos que también nos cuiden desde las administraciones", apostilla.