Carlos, el joven de Leganés con la mejor nota del FIR de Farmacia de Madrid: "Hacía jornadas de estudio de 10 horas"

Carlos Jiménez Villarón es un joven de Leganés de 23 años, licenciado en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, que también tiene en su poder un título muy especial. Es el alumno con la mejor nota de la Comunidad de Madrid del examen FIR (Farmacéutico Interno Residente) y la tercera mejor nota de España. En la convocatoria de este año, que se celebró el pasado 25 de enero, se presentaron 1.482 aspirantes a nivel nacional.

Este joven leganense cuenta en conversación telefónica a Madrid Total cómo ha sido su paso por la universidad, su preparación y también da algunos consejos a los futuros aspirantes al FIR. Carlos narra que en el colegio, sus asignaturas preferidas eran "química y biología" y eso fue lo que le empujó a querer estudiar Farmacia. "Pero nadie en mi familia es farmacéutico", detalla.

"Sabía que quería estudiar un grado que estuviera relacionado con la rama sanitaria, pero la verdad es que elegí Farmacia en el último momento, cuando nos tocaba seleccionar las carreras que queríamos cursar", explica Carlos.

La mejor nota del FIR de Madrid cuenta que está "muy contento" de haber estudiado Farmacia en la Universidad Complutense de Madrid, pero añade que es un grado "muy duro": "La facultad tiene mucho nivel y yo he aprendido mucho. En lo personal fue complicado, porque nos pilló la pandemia, pero sorteando esas dificultades, guardo muy buen recuerdo de los cinco años".

Una vez terminada la carrera, Carlos decidió enfrentarse al FIR. "Terminé el grado en julio de 2024 y me apunté a la academia para preparar el examen en agosto. Fueron pocos meses y fueron muy duros, porque yo no estaba acostumbrado a estudiar tantas horas. Llegué a tener jornadas de 10 horas de estudio al día", explica este joven leganense.

"Durante la carrera trabajé en la Oficina de Farmacia y durante estos meses de preparación no pude hacerlo, era imposible. Me conectaba a las clases de la academia y después me iba a la biblioteca, tuve que cambiar totalmente mi rutina para preparar el FIR y llegar con todos los conocimientos estudiados", explica.

El día del examen, Carlos sabía que tenía "una buena preparación" a sus espaldas, pero apunta a que es "normal" dudar: "Cuando se aproximaba el examen me notaba más nervioso. Al final, contigo mismo tienes una exigencia muy grande y siempre quieres hacer las cosas bien".

Al final del examen, este joven tuvo "muchas sensaciones", ya que es una prueba que dura nada menos que "cuatro horas y media". Pocos días después, durante la primera semana de febrero, Carlos se enteró de que se habían publicado los resultados mientras iba en el Metro camino del centro de Madrid.

"Llamé a casa y les pedí que lo miraran. Cuando me lo dijeron empecé a dar voces dentro de mí. Estoy muy contento y aún me quedan celebraciones con amigos que aún no he tenido tiempo de hacer. Para el futuro me quiero quedar en Madrid, que además tiene muy buenos hospitales. Querría hacer la especialidad de Farmacia Hospitalaria en el Gregorio Marañón, que fue donde hice las prácticas y descubrí esa salida", cuenta.

Carlos termina la conversación afirmando que, para él, una parte fundamental a la hora de enfrentarse a un examen como este es "la preparación mental": "No sólo hay que estudiar los conocimientos, sino que hay que saber cómo es el examen. A los futuros aspirantes les recomiendo que, mientras se preparan el FIR, no pierdan de vista sus metas y que si no sale bien, que no se preocupen, que tendrán más oportunidades".