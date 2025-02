Los taurinos explotan por los "abusivos" precios en Las Ventas: "Se paga lo mismo por Morante que por un torero medio"

Los amantes de la tauromaquia tienen ya marcado en su calendario el viernes 9 de mayo, día en el que las fiestas de San Isidro darán el pistoletazo de salida. Hasta el domingo 15 de junio, la capital acogerá el certamen taurino más prestigioso del panorama internacional con 21 corridas de toros, 3 novilladas con picadores y 2 festejos de rejones. Un cartel de lujo que ha sido motivo de elogios, pero que no ha estado exento de críticas.

La asociación El Toro de Madrid ha publicado a través de sus redes sociales un comunicado firmado por Carlos Rodríguez-Villa Rey, presidente del citado colectivo, en el que hacen algunas críticas a la organización del evento, entre ellas "la deleznable política de precios".

Pedro del Cerro, miembro de la junta directiva de la citada asociación, cuenta en conversación telefónica a Madrid Total que los precios de San Isidro están "disparados para los no abonados": "En la feria del año 2022 fue cuando se produjo la subida de precios disparatada. Fue en esa fecha cuando se liberalizaron las tarifas y Plaza 1, la empresa gestora de la plaza de toros de Las Ventas, decidió triplicar los precios de algunas localidades".

"Los que tenemos abonos no hemos sufrido este problema. La plaza de toros de Ventas tiene más de 20.000 localidades y siempre se ha caracterizado por tener asientos accesibles para todos los bolsillos, pero ahora ya no es así. Por ejemplo, una localidad en la zona de sol que antes costaba entre 8 y 9 euros, ahora cuesta 27 para un no abonado", explica Pedro.

Cuenta que, por culpa del IPC, los precios han ido subiendo con los años, pero la subida de 2022 "fue tremenda". "Se trata de un problema que limita al público esporádico que visita la plaza. Antes, por 30 euros, una familia podía entrar en un festejo, pero ahora es muchísimo más caro", apunta este socio de asociación El Toro de Madrid.

En la mañana de hoy hemos remitido el siguiente escrito en relación al inicio de temporada y de la feria de San Isidro a diversos estamentos. pic.twitter.com/O8NPQ4BeSP — Asoc. El Toro de Madrid (@ATorodeMadrid) February 12, 2025

Otro detalle que critican desde este colectivo es que la actual política de precios no hace distinción entre festejos "con las máximas figuras del toreo" o una corrida "fuera de San Isidro": "Los empresarios se quejaban de que tenían que cubrir el caché que pedían los toreros de primer nivel. Dijeron que el precio iba a subir sólo cuando el cartel era potente, pero al final no ha sido así. Se paga lo mismo por ver a Morante que a un torero de nivel medio".

"A los abonados no nos ha afectado esta subida, pero queremos defender que cualquiera se pueda acercar a la plaza a ver una corrida de toros. Curiosamente, ahora lo primero que se agota es la parte de sol y, por fortuna, cuando el cartel de San Isidro es interesante, la gente sigue viniendo. Además, la visitan muchos turistas", apostilla Pedro del Cerro.

En el comunicado que la asociación El Toro de Madrid ha difundido a través de sus redes sociales, señalan al Centro de Asuntos Taurinos y a la Consejería de Medioambiente, Agricultura e Interior como máximos responsables de la presente situación de altos precios.

Además, apuntan a que, este año, los organizadores de los festejos de San Isidro han contado con un "soporte económico" por parte de la administración madrileña "por televisar la feria en Telemadrid".

Prioridad a lo comercial

El precio no es el único tema que la Asociación del Toro de Madrid ha criticado. En su escrito, también exponen que, aunque "hay espadas con méritos sobrados" se echa en falta la presencia de toreros "de mayor calado" en días previos a los festejos de San Isidro, por ejemplo, "en fechas tan señaladas en el calendario madrileño como el 2 de mayo".

También critican que en San Isidro se priorizan "criterios comerciales" sobre los estrictamente "taurinos": "El cartel que ilustra el ciclo también parece que obedezca a una estrategia mercantil que está ligada a ciertos ambientes. Se ha perdido una gran oportunidad de homenajear a Paco Camino".

Otro detalle que los miembros de la asociación El Toro de Madrid no han pasado por alto ha sido la selección "de toreros", con algunas "repeticiones que no se entienden" y sin la presencia de "triunfadores" de temporadas pasadas, como es el caso de "Jarocho".

Además, entre sus reivindicaciones, también afirman que, durante San Isidro, la plaza se transforma en una "inmensa discoteca donde el valor y la honra del rito pasan a tener un valor secundario". Concluyen afirmando que todo ello denota "que las cosas no se están haciendo bien".